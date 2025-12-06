Estados Unidos realiza el ataque número 22 contra un barco sospechoso de narcotráfico en el Pacífico oriental







El Comando Sur de Estados Unidos anunció que llevó a cabo otro ataque contra un pequeño barco en el Océano Pacífico oriental. Esta fue la huelga número 22 ejército estadounidense llevado a cabo contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental que, según la administración Trump, traficaban drogas.

Hubo cuatro víctimas en la huelga, lo que eleva el número de muertos en la campaña a al menos 87 personas. El ataque se llevó a cabo el mismo día en que el almirante Frank Bradley apareció en una serie de sesiones informativas clasificadas a puertas cerradas en el Capitolio de los Estados Unidos mientras los legisladores iniciaban una investigación sobre el primer ataque llevado a cabo por el ejército el 2 de septiembre. Las sesiones se produjeron después de un informe de que Bradley ordenó un ataque de seguimiento que mató a los sobrevivientes para cumplir con las demandas del Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Bradley dijo a los legisladores que Hegseth no había ordenado “matarlos a todos”. Los expertos legales han dicho que matar a los sobrevivientes de un ataque en el mar podría ser una violación de las leyes de militar guerra.

87

Número de personas muertas desde que comenzaron los ataques estadounidenses

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente