Estados Unidos quiere comprar Groenlandia y reduce las opciones militares

Washington, VIVA – Ministro de Asuntos Exteriores marcorubio dijo Estados Unidos (COMO) capaz de comprar Tierra Verde y que las recientes declaraciones sobre la isla no deben interpretarse como una señal de una invasión militar, informaron este martes medios estadounidenses.

Lea también: El impacto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en Indonesia es limitado, el CSIS dice que Indonesia tiene oportunidades económicas



Rubio dijo a los legisladores estadounidenses durante una sesión informativa a puertas cerradas que Washington no tenía planes de invadir Groenlandia pero quería comprarle la isla. Dinamarca.

Nuevo york Veces informó algo similar y agregó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había pedido a sus asesores que presentaran los últimos planes para adquirir Groenlandia. Trump ha planteado la idea durante su primer mandato.

Lea también: Rusia despliega submarino para escoltar a un petrolero desde Venezuela buscado por Estados Unidos



La administración estadounidense ha intensificado recientemente su retórica sobre Groenlandia. El martes, la Casa Blanca dijo que el posible uso de la fuerza militar seguía siendo una de las opciones bajo consideración.

«El presidente y su equipo están discutiendo una variedad de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso del ejército estadounidense es siempre una opción disponible para el comandante en jefe», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Lea también: Palacio: Prabowo pronto firmará aranceles entre RI y EE. UU., con suerte para fin de mes



Después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó una imagen en forma de X con un mapa de Groenlandia coloreado con la bandera estadounidense, con la leyenda «PRONTO».

En respuesta a la provocativa medida, el embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, dijo que Copenhague espera que se respete la integridad territorial del reino. Nielsen calificó la imagen como una medida irrespetuosa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho repetidamente que Groenlandia debería pasar a formar parte de Estados Unidos, citando su importancia estratégica para la seguridad nacional y la presencia de la OTAN en el Ártico.