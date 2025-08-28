





El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha propuesto nuevas regulaciones para reemplazar el marco de «duración del estado» con períodos de admisión fijos para estudiantes académicos no inmigrantes (F), visitantes de intercambio (J) y representantes de medios de información extranjeros (I). Según el aviso de reglamentación propuesta (NPRM) emitida por la aplicación de la inmigración y la aduana de los Estados Unidos (ICE), el DHS tiene como objetivo enmendar sus regulaciones para garantizar que F, J e I no inmigrantes sean admitidos por un período de tiempo específico en lugar de indefinidamente siempre que cumplan con los términos de su estado.

El NPRM establece que «los no inmigrantes que deseen quedarse en los Estados Unidos más allá de su fecha fija de admisión necesitarían solicitar directamente a DHS para una extensión de estadía (EOS)». Los cambios propuestos se producen en respuesta a las preocupaciones sobre la supervisión y la seguridad nacional. El DHS destacó que el sistema actual, que permite la admisión por «duración del estado» sin una fecha de finalización fija «, no ofrece a los oficiales de inmigración suficientes oportunidades predeterminadas para verificar directamente que los extraterrestres solo participen en actividades autorizadas».

El departamento señaló que el aumento de la admisión ha planteado desafíos. Solo en 2023, más de 1.6 millones de estudiantes F-1, más de 500,000 J de intercambio de J y 32,470 I titulares de visas fueron admitidos en el Estados Unidos. DHS dijo además que el marco propuesto se alinearía F, J, y los titulares de visas con la mayoría de las otras clasificaciones no inmigrantes, que ya operan bajo períodos de admisión fijos. Agregó que «una mayor supervisión disuadiría el fraude y el abuso y fortalecería la integridad de estas clasificaciones no inmigrantes».

Los cambios clave propuestos incluyen limitar los períodos de admisión y extensión para los no inmigrantes F y J a un máximo de cuatro años, reduciendo el período de gracia para los estudiantes de F-1 después de completar los estudios de 60 a 30 días, restringir a los estudiantes de graduados de los posgrado a mediados de los programas y establecer un límite de 240 días para los titulares de visas I, excepto por ciertos casos de la república de personas de las personas de la república de personas de las Porcelana.

DHS dijo que los cambios permitirían a los oficiales de inmigración «evaluar periódicamente y directamente si los no inmigrantes cumplen con las condiciones de sus clasificaciones y leyes de inmigración de los Estados Unidos». Comentarios públicos Sobre la regla propuesta debe presentarse mediante la fecha límite establecida en el aviso del Registro Federal bajo el expediente No. ICEB-2025-0001.

