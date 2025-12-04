Estados Unidos ordena a los solicitantes de visas H-1B y H-4 hacer perfiles públicos en las redes sociales







El gobierno de EE. UU. ha ampliado las medidas de selección y verificación de antecedentes para los solicitantes de visas H-1B y sus dependientes H-4. dirigente que mantengan la configuración de privacidad en todos sus perfiles de redes sociales configurada como «pública».

En una nueva orden emitida el miércoles, el Departamento de Estado dijo que a partir del 15 de diciembre se llevará a cabo una revisión de la presencia en línea de todos los solicitantes H-1B y sus dependientes.

Los estudiantes y visitantes de intercambio ya estaban sujetos a ese escrutinio, que ahora se ha ampliado para incluir a quienes solicitan visas H-1B y H-4.

«Para facilitar esta investigación, todos los solicitantes de visas de no inmigrante H-1B y sus dependientes (H-4), F, M y J deben ajustar la configuración de privacidad en todos sus perfiles de redes sociales a «público», el Departamento de Estado dicho.

Al subrayar que una visa estadounidense es un privilegio y no un derecho, el departamento dijo que utiliza toda la información disponible en la selección y verificación para identificar a los solicitantes de visa que son inadmisibles o que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública de Estados Unidos.

«Cada adjudicación de visa es una decisión de seguridad nacional», dijo.

El departamento dijo que Estados Unidos debe estar atento para garantizar que los solicitantes no tengan la intención de dañar a los estadounidenses y que todos los solicitantes de visas demuestren de manera creíble su elegibilidad y su intención de cumplir con los términos de su admisión.

La directiva es la última de una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para endurecer las normas de inmigración.

La administración ha lanzado una ofensiva masiva para controlar el abuso del programa de visas H-1B, utilizado en gran medida por empresas de tecnología estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros.

Profesionales indios, incluidos trabajadores tecnológicos y médicos, forman uno de los grupos más grandes de titulares de visas H-1B.

En septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump emitió una proclama, titulada «Restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes», imponiendo una tarifa única de 100.000 dólares a las nuevas visas de trabajo H-1B, una orden que podría afectar significativamente a los trabajadores indios que buscan empleo temporal en Estados Unidos.

Por otra parte, Washington también ha suspendido con efecto inmediato la tarjeta verde, la ciudadanía estadounidense y otras solicitudes de inmigración para personas procedentes de 19 países de interés, tras el tiroteo de soldados de la Guardia Nacional por parte de un ciudadano afgano.

Un memorando de política emitido el martes ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspender, con efecto inmediato, todas las solicitudes de asilo, independientemente del país de nacionalidad del inmigrante, en espera de una revisión exhaustiva.

La pausa también se aplica a todas las solicitudes de inmigración de nacionales de 19 años. países anteriormente cubiertos por la prohibición de viajar de la administración.

Estos países son Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

Las solicitudes quedarán en suspenso «a la espera de una revisión exhaustiva, independientemente de la fecha de entrada», según la directiva.

La nueva guía sigue al tiroteo contra la especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de la Fuerza Aérea estadounidense, Andrew Wolfe, de 24 años.

Beckstrom sucumbió a sus heridas, Triunfo dijo el jueves durante una llamada de Acción de Gracias con miembros del servicio, mientras Wolfe permanece en condición crítica.

El acusado, Lakanwal, de 29 años, había ingresado a Estados Unidos a través de la «Operación Bienvenida a los Aliados», un programa de la era Biden para ciudadanos afganos que huyen de la toma de poder de los talibanes en 2021.

