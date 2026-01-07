Estados Unidos obtendrá hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, dice Donald Trump







presidente de estados unidos Donald Trump ha dicho en su sitio de redes sociales que las «Autoridades Interinas» en Venezuela proporcionarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de «alta calidad» a los EE.UU. a su precio de mercado.

El anuncio del martes se produjo después de que funcionarios de Caracas anunciaran que al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron en la operación militar estadounidense a medianoche para capturar a Nicolás Maduro y enviarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos por drogas.

Trump publicó en Truth Social que el petróleo «será transportado en barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos». Dijo que el dinero sería controlado por él como presidente, pero que se utilizaría para beneficiar al pueblo de Venezuela y Estados Unidos.

Por otra parte, la Casa Blanca está organizando una reunión en la Oficina Oval el viernes con ejecutivos de compañías petroleras sobre Venezuelay se espera que asistan representantes de Exxon, Chevron y ConocoPhillips, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato para discutir los planes.

El martes temprano, funcionarios venezolanos anunciaron el recuento de muertos en la redada de Maduro mientras la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, respondía a Trump, quien a principios de esta semana advirtió que enfrentaría un resultado peor que el de Maduro si no «hace lo correcto» y transforma a Venezuela en un país que se alinea con los intereses de Estados Unidos. Trump ha dicho que su administración ahora «dirigirá» la política sobre Venezuela y está presionando a los líderes del país para que abran sus vastas reservas de petróleo a las compañías energéticas estadounidenses.

Rodríguez, pronunciando un discurso el martes ante funcionarios gubernamentales del sector agrícola e industrial, dijo: «Personalmente, a quienes me amenazan: mi destino no está determinado por ellos, sino por Dios».

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que en total «decenas» de oficiales y civiles murieron en el ataque del fin de semana en Caracas y dijo que los fiscales investigarían las muertes en lo que describió como un «ataque».crimen de guerra.` No especificó si la estimación se refería específicamente a los venezolanos.

Además de los funcionarios de seguridad venezolanos, el gobierno de Cuba había confirmado previamente que 32 militares y policías cubanos que trabajaban en Venezuela murieron en el ataque. El gobierno cubano dice que el personal asesinado pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos principales agencias de seguridad del país.

Siete miembros del servicio estadounidense también resultaron heridos en el ataque, según el Pentágono. Cinco ya han regresado a sus funciones, mientras que dos aún se están recuperando de sus heridas. Las lesiones incluyeron heridas de bala y heridas de metralla, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato.

Un video homenaje a los funcionarios de seguridad venezolanos asesinados publicado en la cuenta militar de Instagram muestra rostros de los caídos sobre videos en blanco y negro de soldados, aviones estadounidenses volando sobre Caracas y vehículos blindados destruidos por las explosiones. Mientras tanto, las calles de CaracasDesierto durante días después de la captura de Maduro, brevemente lleno de masas de personas ondeando banderas venezolanas y saltando al ritmo de música patriótica en una muestra de apoyo al gobierno organizada por el estado.

«Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fuerza», escribieron los militares en una publicación de Instagram. «Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta que rescatemos a nuestro presidente legítimo, desmantelemos completamente los grupos terroristas que operan desde el extranjero y garanticemos que acontecimientos como estos nunca más manchen nuestro suelo soberano».

Trump se queja de cómo reaccionaron los demócratas ante la redada

Trump respondió el martes a las críticas demócratas a la operación militar de este fin de semana, señalando que su predecesor demócrata joe biden También había pedido el arresto del líder venezolano por cargos de narcotráfico.

En declaraciones antes de una retirada de los republicanos de la Cámara de Representantes en Washington, Trump se quejó de que los demócratas no le estaban dando crédito por una operación militar exitosa, a pesar de que había un acuerdo bipartidista de que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.

En 2020, Maduro fue acusado en el Estados Unidosacusado de una conspiración de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína que lleva décadas. Los funcionarios de la Casa Blanca han señalado que la administración de Biden en sus últimos días en el cargo el año pasado aumentó el premio por información que condujera al arresto de Maduro después de que asumió un tercer mandato a pesar de la evidencia que sugiere que perdió las elecciones más recientes en Venezuela. La administración Trump duplicó la asignación a 50 millones de dólares en agosto.

«Sabes, en algún momento deberían decir: Sabes, hiciste un gran trabajo». Gracias. Felicitaciones. ¿No sería bueno?», dijo Trump. «Yo diría que si hicieran un buen trabajo, sus filosofías serían muy diferentes. Pero si hicieran un buen trabajo, me alegraría por el país. Han estado detrás de este tipo durante años y años y años».

Con comercio de petróleo A aproximadamente 56 dólares el barril, la transacción que Trump anunció el martes por la noche podría valer hasta 2.800 millones de dólares. Estados Unidos consume un promedio de aproximadamente 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados, por lo que la transferencia de Venezuela equivaldría a dos días y medio de suministro, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente