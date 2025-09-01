Estados Unidos no dio una visa de funcionarios palestinos, se propuso que la Asamblea General de la ONU se mudara a Ginebra

Yakarta, Viva – Después de la decisión Estados Unidos de América (EE. UU.) Canciones visa oficina Palestina quien asistirá a la Asamblea General de la ONU (SMU) en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores, Lukemburgo Xavier Bettel, sugirió que se celebre una sesión especial de la Asamblea General de la ONU en GinebraSuizo.

«Ayer, recibimos información de nuestra fuente de que las autoridades estadounidenses no emitirán visas para Palestina, representantes de la Autoridad Palestina … para viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU», dijo Bettel antes de la reunión informal entre Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea el sábado.

«Por lo tanto, ¿qué pasa si vamos a Ginebra, no en Nueva York, en aras de una audiencia especial de la Asamblea General para escuchar al palestino y discutirlo?» dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Lukemburgo.

Ilustración de la sesión de la Asamblea General de la ONU

Dijo que Palestina no debería ser marginado de las deliberaciones que tuvieron lugar porque «deberíamos poder discutir todo juntos».

Además, Bettel también expresó su frustración de que los países de la Unión Europea no pudieran ponerse de acuerdo en una posición conjunta relacionada con los sionistas israelíes por sus acciones, lo que resultó en el deterioro de la situación en la Franja de Gaza.

El viernes (29/8), el Departamento de Estado de los Estados Unidos enfatizó su decisión de revocar una visa para los miembros de la Organización de Liberación Palestina (PLO) y la Autoridad Palestina antes de la sesión de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes.

Sin embargo, Estados Unidos prometió proporcionar alivio a la misión de la Autoridad Palestina en las Naciones Unidas en función de un acuerdo entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas relacionadas con la sede de la ONU. (Hormiga)

