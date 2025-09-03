Estados Unidos mata a 11 personas en ataque militar en bote de drogas de cartel venezolano







Estados Unidos mató a 11 personas en una huelga militar mortal contra un supuesto bote de drogas vinculado al cartel venezolano ‘Tren de Aragua`, presidente Donald Trump dijo el martes.

«Temprano esta mañana, en mis órdenes, las fuerzas militares estadounidenses realizaron una huelga cinética contra los narcoterroristas de Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad de Southcom. TDA es una organización terrorista designada, que opera bajo el control de Nicolas Maduro, responsable del asesinato de drogas, el tráfico sexual, el tráfico sexual y las actos de violación y el terror de los Estados Unidos y el oeste de los Estados Unidos y el oeste de los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos, dicen los Estados Unidos.

«Por favor, deje que esto sirva como aviso a cualquiera que esté pensando en traer drogas a los Estados Unidos de América. ¡Cuidado!» Añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la «huelga letal» que tenía lugar en el «Caribe del Sur» apuntando «a un buque de drogas que había apartado de Venezuela».

«Como el presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército de los Estados Unidos realizó una huelga letal en el Caribe del Sur contra un buque de drogas que había apartado de Venezuela y estaba siendo operado por una organización designada de Narco-terrorista, dijo Rubio en el puesto en X.

El Departamento de Estado ha designado a Tren de Aragua, que se originó en VenezuelaComo organización terrorista extranjera y terroristas globales especialmente designados en febrero, según CNN.

Estados Unidos ha desplegado una gran cantidad de activos militares alrededor del Caribe y América Latina, lo que provocó fuertes críticas del líder venezolano Nicolas Maduro.

Hablando antes de su partida de viajes a México y Ecuador el martes, Rubio dijo que la «misión contraria» continuaría. «Vamos a hacer combate contra los carteles de las drogas que inundan las calles estadounidenses y matan a los estadounidenses», afirmó.

Cuando CNN le preguntó sobre la autoridad legal para atacar a los carteles militarmente, Rubio dijo: «No voy a responder al abogado de la Casa Blanca; suficiente para decir que todos esos pasos fueron tomados por adelantado». Agregó: «El Presidente los ha designado como organizaciones terroristas, que es lo que son».

El ejército estadounidense estaba desplegando más de 4,000 marines y marineros en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir los carteles de las drogas, lo que demuestra una muestra de fuerza que le da al presidente una amplia gama de opciones militares para atacarlos, CNN ha informado anteriormente.

La administración Trump ha adoptado una postura agresiva contra los carteles de las drogas latinoamericanas, designando a varias como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Tom Karako, miembro principal del Departamento de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. cartel de drogas«Por otro lado, no estoy seguro de que (lo sabremos). No me sorprendería en lo más mínimo si hubiera una docena de instancias de las que no hablamos».

Rubio visitó la sede del Comando Sur de EE. UU. El viernes pasado, que supervisa los activos desplegados, y había indicado previamente que la acción militar contra los carteles era posible. La fuerte presencia militar estadounidense ha generado fuertes críticas de Maduro, cuya generosidad ha aumentado a USD 50 millones por la administración Trump para el tráfico de drogas.

«Es una amenaza extravagante … absolutamente criminal, sangrienta. Han querido avanzar con lo que llaman la máxima presión, y frente a la máxima presión militar, hemos preparado la máxima preparación», dijo Maduro el lunes, afirmando que no se «inclinará ante las amenazas».

