Estados Unidos le pide a los países del G7 que impongan aranceles a las naciones que compran petróleo ruso







El Estados Unidos (EE. UU.) ha pedido a los países del G7 a imponer aranceles a las naciones que compran petróleo de Rusia, afirmando que solo los «esfuerzos unificados» que cortaron los fondos a la máquina de guerra de Moscú en la fuente pueden aplicar suficiente presión para poner fin a «el asesinato sin sentido».

Según la agencia de noticias PTI, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent y el embajador del representante del comercio, Jamieson Greer, llevaron una llamada con los ministros de finanzas del G7 el viernes, reiterando el llamado del presidente Donald Trump a los socios del bloque para imponer aranceles a los países que compran petróleo ruso.

François-Philippe Champagne, Ministro de Canadá de Finanzas e Ingresos Nacionales, presidió la reunión de ministros de finanzas del G7 para discutir medidas adicionales para aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a su guerra contra Ucrania.

G7 es un bloque intergubernamental de países ricos e industrializados que comprenden los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Canadá posee la presidencia Rolling G7 este año.

“Durante la llamada de hoy con los ministros de finanzas del G7, el secretario Bessent reiteró Llamada del presidente Trump A nuestros socios del G7 que, si están realmente comprometidos a terminar la guerra en Ucrania, deben unirse a los Estados Unidos para imponer aranceles a los países que compran petróleo a Rusia «, dijo un comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos después de la llamada, según PTI.

La declaración no nombró a ningún país específico, pero Estados Unidos ha criticado con frecuencia a India y China por comprar petróleo ruso, incluso cuando no hay tarifas impuestas a Beijing.

“Solo con un esfuerzo unificado que reduce la financiación de los ingresos (presidente ruso Vladimir) La guerra de Putin La máquina en la fuente podremos aplicar suficiente presión económica para poner fin al asesinato sin sentido ”, dijo el Secretario Bessent y el Embajador Greer.

«Gracias al liderazgo audaz del presidente Trump, Estados Unidos ya ha tomado medidas dramáticas contra los compradores del petróleo ruso. Nos alienta la garantía de nuestras compañeras naciones del G7 que están comprometidos a terminar esta guerra, y esperamos que se unan a nosotros para tomar medidas decisivas en este momento crítico», agregó la declaración, según PTI.

Estados Unidos ha duplicado los aranceles sobre Bienes indios Para un 50 por ciento empinado, que incluye un deber adicional del 25 por ciento vinculado a la compra de la India del petróleo crudo ruso, un movimiento que Nueva Delhi ha descrito como «injusto, injustificado e irrazonable».

India ha mantenido que su adquisición de energía, incluidas las importaciones de petróleo de Rusia, se guía por el interés nacional y la dinámica del mercado.

India Y Estados Unidos ha estado negociando un acuerdo comercial bilateral desde marzo, con cinco rondas completadas hasta ahora. La sexta ronda, que estaba programada para el mes pasado con el equipo de EE. UU. Visitando India, fue diferida después de la imposición de una tarifa del 50 por ciento sobre los bienes indios por Washington.

Las relaciones comerciales entre los dos países se han tensado debido a las altas tarifas. Anteriormente, los dos países habían anunciado planes para concluir la primera fase del acuerdo comercial bilateral de India-Estados Unidos para la caída de 2025.

Una declaración de Champagne dijo: «La postura cada vez más agresiva de Rusia, incluidos los bombardeos recientes en Ucrania y la violación del miércoles del espacio aéreo polaco por los drones rusos, y su falta de voluntad para aceptar un alto el fuego ha provocado esta reunión del G7».

Canadá, como parte de su presidencia del G7, sigue comprometido a trabajar estrechamente con los aliados del G7 para aumentar la presión sobre Rusia y apoyar la seguridad y recuperación a largo plazo de Ucrania, agregó en un comunicado publicado en X.

«Los ministros del G7 acordaron acelerar las discusiones para usar aún más los activos soberanos rusos inmovilizados para financiar la defensa de Ucrania y explorar otros mecanismos que permitirían un mayor apoyo financiero a Ucrania», dijo el comunicado.

El Secretario Bessent y el Embajador Greer también dieron la bienvenida a los compromisos para aumentar la presión de las sanciones y explorar el uso de activos soberanos rusos inmovilizados para beneficiar aún más a la defensa de Ucrania.

El viernes, cuando se le preguntó en una entrevista con Fox y sus amigos lo que implica su homólogo ruso, el presidente Trump dijo: «Mira, India fue su mayor cliente. Puse un arancel del 50 por ciento a la India porque están comprando petróleo de Rusia. Eso no es algo fácil de hacer. Ese es un gran problema y causa un brote con India».

(Con entradas PTI)





