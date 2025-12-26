Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigeria

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump dijo que Estados Unidos había lanzado ataques mortales contra miembros del grupo terrorista Estado Islámico en la región noroeste Nigeria.

Lea también: Bali establece UMK 2026: Badung Regency alcanza los 3.791 millones de IDR



Trump hizo una declaración sobre el ataque en una publicación en Truth Social el jueves 25 de diciembre, mientras decía que el ataque se llevó a cabo bajo su dirección como comandante en jefe de los Estados Unidos.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó una poderosa y mortal ofensiva contra los terroristas del ISIS en el noroeste de Nigeria, que han estado atacando y matando brutalmente principalmente a cristianos inocentes a un ritmo no visto en años, si no siglos”, dijo.

Lea también: China insta a los agentes de viajes a reducir los viajes de sus ciudadanos a Japón en un 40 por ciento



Tras el ataque al ISIS en Nigeria, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció nuevos pasos que daría Washington, pero no especificó cuáles serían esas acciones.

A través de la plataforma X, Hegseth dijo que el presidente Trump había dejado claro el mes pasado que la matanza de cristianos inocentes en Nigeria y otros lugares debe terminar.

Lea también: Tigran, esposo de la celebridad de Instagram Donna Fabiola, fugitivo en el caso de drogas del DWP de Bali, se entrega



«El Departamento de Defensa siempre está listo, y ISIS se enteró esta noche, justo a tiempo para Navidad. Habrá más pasos… Gracias por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano», escribió.

Mientras tanto, el Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) afirmó que el ataque se llevó a cabo a petición del gobierno nigeriano.

«AFRICOM llevó a cabo un ataque a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Soboto que mató a varios terroristas de ISIS», dijo AFRICOM en un comunicado en X.

«El mortal ataque contra ISIS demostró nuestra fuerza militar y nuestro compromiso para eliminar la amenaza del terrorismo a los estadounidenses, tanto dentro como fuera del país», continuó AFRICOM.

A finales de octubre, Trump pidió al Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigara la cuestión de la «masacre masiva» de cristianos en Nigeria por parte del grupo ISIS y le informara de los resultados.

También afirmó que había designado a Nigeria como país de especial preocupación o país de especial preocupación. Trump dijo más tarde que no descartaba enviar tropas estadounidenses a Nigeria.

Asimismo, Hegseth dijo que su departamento, por orden de Trump, estaba preparando medidas respecto a Nigeria.