Jacarta – Portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos (COMO), Tommy Pigott subrayó que su partido había insistido Porcelana contenerse, detener la presión militar sobre Taiwánasí como participar en un diálogo significativo que siga capacitación La última presencia militar de Beijing alrededor de la isla.

“La actividad militar y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región están aumentando tensión innecesario», dijo Pigott en un comunicado, citado el sábado 3 de enero de 2026.

«Instamos a Beijing a actuar con moderación, cesar su presión militar sobre Taiwán y optar por entablar un diálogo significativo», dijo.



Soldados militares chinos usan binoculares; la fragata Lan Yang de Taiwán es visible a lo lejos

La declaración enfatizó que Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y se opone a cambios unilaterales al status quo, incluso mediante el uso fortaleza o coerción.

El ejercicio militar conjunto de China, denominado ‘Misión de Justicia 2025’, se lanzó el lunes 29 de diciembre de 2025. Esto se produjo unos días después de que Estados Unidos aprobara un paquete de ventas de armas con el valor más alto de la historia a Taipei, con un valor de más de 11 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 183,9 billones.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que los ejercicios eran una «respuesta punitiva y disuasoria a las fuerzas separatistas independentistas taiwanesas que buscaban la independencia mediante el fortalecimiento militar».

Mientras tanto, el líder taiwanés William Lai Ching-te afirmó que Beijing continúa aumentando las tensiones militares en la región, lo que, según dijo, no refleja el comportamiento de una potencia mundial responsable.

Hizo hincapié en que Taiwán no provocará confrontación ni buscará un conflicto con China.

Si bien se sabe que la propia China considera a Taiwán una provincia separatista, Taipei ha insistido en mantener su postura respecto de la independencia desde 1949.