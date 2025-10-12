Estados Unidos impondrá aranceles del 100 por ciento a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre







Presidente Donald Trump El viernes amenazó con imponer un impuesto adicional del 100 por ciento a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre o antes, lo que podría aumentar las tasas arancelarias cerca de niveles que en abril avivaron los temores de una recesión global. El presidente expresó su frustración por los nuevos controles de exportación impuestos por China a las tierras raras y dijo en las redes sociales que “parece no haber ninguna razón” para reunirse con el líder chino Xi Jinping como parte de un próximo viaje a Corea del Sur.

Más tarde, Trump dijo a los periodistas que no había cancelado su reunión. «Pero no sé si vamos a tenerlo», dijo durante una aparición en la Oficina Oval sobre otro tema. «Voy a estar allí de todos modos, así que supongo que podríamos tenerlo». Trump también sugirió que podría haber tiempo para reducir su amenaza arancelaria. «Vamos a tener que ver qué pasa. Por eso lo hice el 1 de noviembre», dijo.

Trump dijo en una publicación que “a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de otras acciones o cambios adoptados por China), el Estados Unidos de América impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que estén pagando actualmente”. El presidente también dijo que el gobierno de Estados Unidos respondería a China poniendo sus propios controles de exportación “sobre todo el software crítico” de las empresas estadounidenses.

