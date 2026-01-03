Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (COMO), donald Triunfo dijo que Washington intervendría si Irán «disparar y matar manifestantes brutalmente pacífico», diciendo que Estados Unidos estaba «alerta y listo para actuar».

Lea también: Cumbre del G20 de EE.UU. se centra en economía y geopolítica discutidas en reunión de Ministros de Relaciones Exteriores



«Si Irán dispara y mata brutalmente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos intervendrá para salvar a los manifestantes. Estamos listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este tema!» Trump dijo en una publicación en su cuenta Truth Social.

La agencia de noticias semioficial de Irán, Fars, y el grupo de derechos humanos Hengaw, informaron sobre víctimas durante choque entre manifestantes y fuerzas seguridad. Se informó de la muerte de dos personas en la ciudad de Lordegan, en el suroeste de Irán, y de otras tres en Azna y una en Kuhdasht.

Lea también: Venezuela arresta a 5 ciudadanos estadounidenses en medio de presiones de la administración Trump





Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

Fars, citando a un funcionario local anónimo, informó que el jueves 1 de enero de 2026, más de 150 personas se reunieron en las áreas de Chaharmahal y Bakhtiari de Lordegan, gritando consignas antigubernamentales y arrojando piedras contra edificios públicos.

Lea también: Trump promete que Estados Unidos intervendrá si Irán dispara contra manifestantes



«Después de la intervención de la policía, algunos manifestantes abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, hiriendo a varios agentes, mientras que dos personas murieron durante los enfrentamientos», dijo el funcionario.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán por la fuerte depreciación del rial iraní frente a las monedas extranjeras y por el empeoramiento de las condiciones económicas. Esto sucedió antes de que se extendiera a otras ciudades del país.

El presidente Masoud Pezeshkian también reconoció la insatisfacción pública y dijo que el gobierno era responsable de los actuales problemas económicos e instó a los funcionarios a no culpar a actores externos como Estados Unidos.