





El A NOSOTROS ha deportado a 54 jóvenes de Haryana, India, por supuestamente ingresar al país a través de la Ruta del Burro, una vía ilegal. Llegaron al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi, Terminal-3, en el vuelo OAE-4767, dijo la policía el domingo. Según la información recibida hasta el momento, 16 de estos jóvenes son de Karnal, 15 de Kaithal, 5 de Ambala, 4 de Yamuna Nagar, 4 de Kurukshetra, 3 de Jind, 2 de Sonipat y 1 de cada uno de Panchkula, Panipat, Rohtak y Fatehabad.

Según los datos disponibles, la mayoría de los jóvenes deportados tienen entre 25 y 40 años. La policía de Karnal los entregó a las familias; no se recibieron quejas de agentes. Los individuos fueron llevados de regreso al aeropuerto IGI de Delhi y entregados a sus familias. La postura estricta de la administración Trump sobre la inmigración ilegal ha llevado a un aumento de las deportaciones. Karnal DSP Sandeep Kumar dijo que estos individuos deportados ingresaron a los Estados Unidos a través de la ruta ilegal del burro.

«Hoy, más indios fueron deportados de los Estados Unidos, incluidos 50 de Haryana, con aproximadamente 16 de karnal distrito. Estos individuos, de varios pueblos y ciudades, habían entrado ilegalmente a Estados Unidos a través de la «ruta del burro», pero fueron deportados hoy. La policía de Karnal informó a los medios de comunicación que unas 16 personas que habían llegado a Estados Unidos por la «ruta del burro» fueron deportadas. La policía de Karnal los trajo de regreso y los entregó a sus familias.

Manifestaron que no se ha recibido ninguna denuncia respecto de ningún agente. También desaconsejaron cualquier intento de viajar ilegalmente al extranjero, subrayando que un método equivocado conduce a problemas importantes en el futuro. La policía afirmó además que se está llevando a cabo una investigación y si alguien tiene antecedentes penales, saldrá a la luz durante la investigación», dijo.

A principios de este año, las autoridades estadounidenses deportaron a cientos de personas a la India. El gobierno de Estados Unidos deporta periódicamente a personas que violan las leyes de inmigración o que no tienen una base válida para permanecer en el país. Después de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de este año, las agencias policiales del país han lanzado una ofensiva contra los inmigrantes ilegales.

Mientras tanto, en un avance importante en su campaña sostenida contra el crimen organizado, el Grupo de Trabajo Especial (STF) de Haryana arrestó a un colaborador cercano del gángster. Lawrence Bishnoi. El acusado ha sido identificado como Lakhwinder Singh, alias Lakha, residente de la aldea de Titram en el distrito de Kaithal y colaborador cercano del gángster Lawrence Bishnoi, quien ha sido deportado de los Estados Unidos de América y arrestado por la Unidad Ambala del STF después de completar todas las formalidades legales.

Según un comunicado oficial, Lakhwinder Singh había estado operando desde EE. UU. desde 2022 bajo la dirección de Haryana. El STF arrestó a un colaborador cercano del gángster Lawrence Bishnoi, Anmol Bishnoi, y participó activamente en alrededor de una docena de casos de extorsión e incidentes de despido relacionados con la extorsión en Haryana y Punjab.

Lakhwinder Singh tiene importantes antecedentes penales en Haryana, incluidos casos registrados en Sonipat, Rohtak, Yamuna NagarKaithal y Ambala. STF Haryana emitió una circular de vigilancia (LOC) y un aviso de esquina roja (RCN) en su contra en 2023 y 2024, respectivamente. Después de casi un año de coordinación continua y seguimiento legal con agencias nacionales e internacionales, su deportación legal de los Estados Unidos se ha ejecutado con éxito.

