Estados Unidos cumple todos los deseos sauditas, Trump ahora insta a MBS a normalizar las relaciones con Israel

Washington, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (COMO) donald Triunfo Según los informes, presionó al Príncipe Heredero. Arabia Saudita Mohamed bin Salmán (MBS) comenzará a tomar medidas para normalizar las relaciones con Israel después de que terminó la guerra de Gaza.

La conversación tuvo lugar por teléfono el mes pasado, según informes. axios citado por dos funcionarios estadounidenses el jueves 14 de noviembre de 2025.

Según el informe, Washington ha indicado a Riad que espera acontecimientos concretos antes de la reunión Trump-MBS en la Casa Blanca la próxima semana. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses reconocieron que todavía había una gran brecha entre las posiciones saudí e israelí con respecto a los términos de normalización.

Se dice que Trump confirmó a MBS que el fin de la guerra de Gaza eliminó uno de los principales obstáculos para un acuerdo histórico. Espera que el príncipe heredero esté dispuesto a restablecer relaciones oficiales con Israel. MBS, según el informe, expresó su voluntad de cooperar.

El presidente estadounidense Donald Trump con el príncipe Mohammed bin Salman (MBS) en Riad

Sin embargo, Arabia Saudita aún mantiene una condición importante: la formación de un Estado. Palestina como requisito previo para la normalización, así como una solicitud de un acuerdo de defensa con Estados Unidos. Riad también quiere garantías de seguridad más concretas de Washington en futuras reuniones con Trump.

«Nuestro mensaje a los sauditas es: ‘Hemos hecho todo lo que pidieron. Ahora, hay cosas que el presidente Trump quiere, como la normalización con Israel. Entonces, ¿cómo van a cumplirlas?'», dijo un alto funcionario estadounidense citado en el informe.

Aunque las conversaciones continúan siendo intensas, no hay certeza de que se pueda lograr un avance hacia la normalización durante la visita de MBS el 18 de noviembre. La postura dura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al rechazar la solución de dos Estados se considera el mayor obstáculo.

Previamente, el 29 de septiembre, Trump anunció un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza. El plan no incluye a Hamás ni a otras facciones palestinas, ya que la gobernanza de Gaza sería entregada a un “comité palestino tecnocrático y apolítico” bajo la supervisión de un consejo internacional liderado por Trump.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre. Tres días después, Trump, junto con el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmaron una declaración sobre el alto el fuego en Gaza.