Estados Unidos: Cuatro muertos y 20 heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Sur







La Oficina del Sheriff del condado de Beaufort dijo que está investigando un incidente de tiroteo en el que cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas en Isla Santa Helena. En una publicación en X, la Oficina del Sheriff declaró: «La Oficina del Sheriff investiga un tiroteo que hirió a varias personas en St. Helena».

Según los funcionarios, poco antes de la 1 am del 12 de octubre de 2025, el Centro de Comunicaciones recibió múltiples informes de un tiroteo ocurrido en Willie`s Bar and Grill, ubicado en 7 Dr. Martin Luther King Jr. Drive en St. Helena Island.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron una gran multitud y varios individuos sufrieron heridas de bala. Se supo que cientos de personas se habían reunido en el lugar cuando ocurrió el tiroteo. Según los informes, varias víctimas y testigos corrieron a negocios y propiedades cercanas en busca de refugio de los disparos.

Varias víctimas fueron transportadas por los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del condado de Beaufort a hospitales, mientras que otras continuaron llegando a hospitales del área en busca de atención médica por las lesiones sufridas durante el incidente.

La Oficina del Sheriff investiga un tiroteo que hirió a varias personas en St. Helena https://t.co/eB1X2eTNER — Oficina del Sheriff del condado de Beaufort, Carolina del Sur (@bcsopio) 12 de octubre de 2025

Según la Oficina del Sheriff, las circunstancias que rodearon el tiroteo siguen bajo investigación. En ese momento, al menos 20 personas resultaron heridas, cuatro fueron trasladadas a hospitales en estado crítico y cuatro víctimas fueron declaradas fallecidas en el lugar. Los nombres de las víctimas no han sido revelados. Se espera que la Oficina Forense del Condado de Beaufort comparta información adicional una vez que los familiares hayan sido notificados.

«Este es un incidente trágico y difícil para todos. Les pedimos paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos», dijo Beaufort. Oficina del Sheriff del condado dijo en un comunicado. La Oficina del Sheriff señaló además que está investigando a personas de interés y expresó su agradecimiento por la asistencia de múltiples agencias policiales, departamentos de bomberos del área y personal de EMS del condado de Beaufort que trabajaron en el lugar para ayudar a los heridos.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a comunicarse con el sargento mayor investigador Duncan al 843-255-3418. La Oficina del Sheriff también alentó a los residentes a denunciar actividades sospechosas o delictivas a través de la línea de despacho que no es de emergencia al 843-524-2777. Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden enviar sugerencias a Crime Stoppers del condado de Beaufort a través de la aplicación P3 Tips, en línea en tipsbft.com o llamando al 844-TIPS-BFT (844-847-7238).

