Estados Unidos condena el asesinato de un trabajador hindú e insta a Bangladesh a proteger a las minorías







El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la reciente oleada de violencia religiosa en Bangladesh Mientras un poderoso legislador estadounidense describió el linchamiento de Dipu Chandra Das, un trabajador hindú de la confección en Bangladesh, como “horrible”, instando a una condena inequívoca del odio religioso.

«Estados Unidos apoya la libertad religiosa y la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación», dijo el portavoz a IANS, respondiendo a una pregunta sobre el reciente asesinato de Das y la serie de ataques contra las minorías en Bangladesh.

«Estados Unidos condena inequívocamente la violencia religiosa en todas sus formas y acogemos con satisfacción las medidas que está tomando el Gobierno interino de Bangladesh para garantizar la seguridad de todas las comunidades de Bangladesh», añadió el portavoz.

del Departamento de Estado La respuesta se produjo en medio de una creciente preocupación en Washington y entre los grupos de defensa por el asesinato de Dipu Chandra Das, un trabajador hindú de la confección en Bangladesh, y los informes de un patrón más amplio de ataques contra comunidades minoritarias.

Los legisladores estadounidenses también se han pronunciado enérgicamente sobre el incidente. El congresista Ro Khanna describió el asesinato como “horrible” e instó a una condena inequívoca del odio religioso.

«El asesinato de Dipu Chandra Das, un trabajador hindú de la confección de 27 años en Bangladesh, es horrible, y mis pensamientos y oraciones están con sus amigos y familiares», dijo Khanna en X.

«Debemos condenar inequívocamente y denunciar estos viles actos de odio e intolerancia», añadió.

Una trabajadora textil de Bhaluka, Bangladesh, Dipu Chandra Dasperdió la vida el 18 de diciembre. Fue atacado por una turba, asesinado a golpes y su cuerpo incendiado tras acusaciones de blasfemia.

El asesinato ha intensificado el escrutinio de la situación que enfrentan las minorías religiosas en Bangladesh, particularmente los hindúes, tras la agitación política en el país. Los grupos de defensa dicen que los ataques a comunidades minoritarias han aumentado, citando incidentes de violencia colectiva, vandalismo e intimidación en varias regiones.

Si bien el Departamento de Estado no proporcionó detalles sobre compromisos diplomáticos, su respuesta a IANS enfatizó la condena de la violencia religiosa y acogió con agrado las medidas adoptadas por las autoridades provisionales de Bangladesh para garantizar la seguridad de todas las comunidades.

Los funcionarios estadounidenses han sostenido constantemente que el apoyo a la libertad religiosa y la protección de los derechos de las minorías son elementos centrales de la política exterior estadounidense, y que las preocupaciones se plantean a través de canales diplomáticos cuando es necesario.

Estados Unidos aborda periódicamente cuestiones de libertad religiosa en sus informes globales sobre derechos humanos y en sus compromisos bilaterales. El sur de Asia, incluido Bangladesh, ha ocupado un lugar destacado en esos debates debido a su complejo tejido social y su historia de tensiones comunitarias.

La respuesta del Departamento de Estado subraya la posición declarada por Washington de que la violencia religiosa es inaceptable y que garantizar la seguridad de todas las comunidades sigue siendo esencial para la estabilidad a largo plazo, a medida que la situación en Bangladesh continúa acercándose. atención internacional.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





