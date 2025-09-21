Estados Unidos busca supervisión del gasto de defensa de Pakistán







El Estados Unidos ha instado a Pakistán a colocar sus presupuestos de defensa e inteligencia bajo la supervisión parlamentaria o civil, calificándolo de un paso crucial para mejorar la responsabilidad fiscal y la transparencia, informó Dawn.

La recomendación se incluyó en el informe de transparencia fiscal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado el viernes. La evaluación anual revisa la apertura presupuestaria entre los gobiernos, centrándose en cómo los estados revelan, auditan y administran fondos públicos.

«Los presupuestos militares y de inteligencia no estaban sujetos a una supervisión pública parlamentaria o civil adecuada», declaró el informe en su sección de Pakistán. Agregó que «los pasos que Pakistán podría tomar para mejorar la transparencia fiscal incluye someter los presupuestos de las agencias militares y de inteligencia a la supervisión pública parlamentaria o civil».

Dawn informó que el Departamento de Estado también instó Pakistán Para publicar su propuesta de presupuesto ejecutivo a tiempo. «El gobierno … no publicó su propuesta de presupuesto ejecutivo en un período razonable», señaló la evaluación, y agregó que la liberación anterior permitiría un debate y escrutinio informados.

Sobre la divulgación de la deuda, el informe observó que «el gobierno solo hizo información limitada sobre las obligaciones de deuda, incluida la deuda empresarial estatal principal, disponible públicamente». Recomendó «revelar información detallada sobre las obligaciones de deuda del gobierno, incluso para las empresas estatales».

Al destacar las deficiencias, el informe reconoció áreas de progreso. Presupuesto promulgado de Pakistán y informe de fin de año [were] Ampliamente y fácilmente accesible al público, incluido en línea, «y la información del presupuesto fue» generalmente confiable y sujeta a la auditoría por parte de la institución de auditoría suprema. «También elogió la independencia de la institución de auditoría, diciendo que» cumplió con los estándares internacionales de independencia «y publicó hallazgos de auditoría dentro de un período razonable.

Según Dawn, el informe señaló además que Pakistán «especificada en ley o regulación, y parecía seguir en la práctica, los criterios y procedimientos para otorgar contratos de extracción de recursos naturales y licencias«Mientras se asegura» información básica sobre los premios de extracción de recursos naturales [was] disponible públicamente «.

La revisión de 2025 hizo eco de las preocupaciones planteadas en informes anteriores sobre brechas en la transparencia de la deuda y la ausencia de supervisión legislativa del gasto de defensa. El lanzamiento se produce cuando Pakistán enfrenta presiones presupuestarias crecientes, con sus asignaciones de configuración de presupuesto 2025-26 a Rs17.57 billones. De esto, Rs 9.7TR está destinado a servicio de la deuda, mientras que Rs 2.55 billones ha sido designado para defensa, un aumento de casi el 20 por ciento respecto al año anterior, informó Dawn.

El Departamento de Estado dijo que sus recomendaciones tenían como objetivo reforzar la confianza pública y la confianza internacional en la gestión financiera de Pakistán, particularmente porque el país busca financiamiento externo crítico e inversión para la estabilidad económica.

El informe de transparencia fiscal 2025 cubrió 140 gobiernos y entidades, evaluando prácticas como la publicación del presupuesto oportuno, la divulgación de deuda, la independencia de la auditoría y la supervisión de los gastos sensibles, incluida la defensa y inteligenciaDawn agregó.

