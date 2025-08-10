Estados Unidos bloqueó la visita de FM Afghan a Pakistán sobre la exención de prohibición de viajes de la ONU: Informes







Estados Unidos bloqueó una visita planificada del ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán Amir Khan Muttaqi A Pakistán negándose a aprobar una exención de prohibición de viajes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC), según un informe de Dawn.

Según Dawn, Muttaqi estaba programado para visitar Pakistán el 4 de agosto como parte de un reciente impulso para mejorar las relaciones entre Kabul e Islamabad. El compromiso siguió al viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores paquistaníes Ishaq darLa visita anterior a Kabul, que había sido facilitada por China.

Citando fuentes diplomáticas, Dawn dijo que, como el ministro de Asuntos Exteriores afgano está bajo sanciones internacionales, está prohibido de viajes extranjeros sin una exención especial del Comité de Sanciones de la ONU. El comité, establecido bajo la Resolución de la UNSC 1988 (2011), supervisa las prohibiciones de viajes, las congelaciones de activos y los embargos de armas en figuras vinculadas a los talibanes.

El informe del amanecer declaró que Washington retrasó su decisión hasta el último momento antes de negarse en última instancia a otorgar la exención, hundiendo efectivamente el viaje.

Dawn señaló que se cree que la decisión de los Estados Unidos fue influenciada por las preocupaciones sobre el Gobierno talibán creciente cercanía con China.

Cuando se le preguntó en una reciente sesión informativa si Estados Unidos había bloqueado el viaje de Muttaqi, el Departamento de Estado dijo: «No hacemos comentarios sobre los rumores», informó Dawn.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, sin embargo, no confirmó directamente el papel de los Estados Unidos. En una sesión informativa semanal de los medios, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Shafqat Ali Khan, dijo a los periodistas que había «ciertos problemas de procedimiento» que se resolvieron y mantuvo que no se habían confirmado fechas oficiales para la visita de Muttaqi. Según lo citado por Dawn, agregó: «Una vez que estos asuntos procesales se resuelven, esperamos dar la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores afgano a Pakistán».

El informe Dawn también destacó que Estados Unidos a menudo se ha enfrentado China y Rusia En el Comité de Sanciones de la UNSC, con Beijing y Moscú apoyando exenciones de viajes más indulgentes para los funcionarios talibanes.

