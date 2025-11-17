Estados Unidos ataca un barco de narcotráfico en aguas del Pacífico oriental; tres personas mueren

Washington, VIVA – Estados Unidos de América volver al lanzamiento ataque contra un bote sospechoso de ser un barco de contrabando drogas en el Pacífico oriental el sábado 15 de noviembre de 2025, matando a tres personas a bordo, dijo el Pentágono el domingo.

«La inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el tráfico ilegal de narcóticos, cruzó una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», anunció el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en las redes sociales. el gurdiano, Lunes.

El anuncio decía que el barco se encontraba en aguas internacionales cuando fue atacado por el grupo de trabajo conjunto Southern Spear. El anuncio no proporcionó detalles sobre el origen del barco ni con qué organizaciones estaba asociado.

Esta última operación es el ataque número 21 conocido contra buques narcotraficantes por militar Estados Unidos desde principios de septiembre, en lo que llamó un esfuerzo justificado para detener el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Los ataques de Trump a presuntos buques narcotraficantes han deteriorado las relaciones de inteligencia entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Los ataques han matado a más de 80 personas, según datos del Pentágono. Miembros del Congreso, grupos de derechos humanos y aliados de Estados Unidos han cuestionado la legalidad del ataque.

La administración Trump dijo que tenía la autoridad legal para llevar a cabo el ataque, y el Departamento de Justicia proporcionó una opinión legal que lo confirma y argumenta que el personal militar estadounidense que llevó a cabo la operación tenía inmunidad de procesamiento.

El gobierno tampoco ha explicado públicamente la justificación legal de la decisión de atacar los barcos, en lugar de detener y arrestar a quienes estaban a bordo.

El último ataque mortal se produjo cuando la Marina de los EE. UU. anunció que su portaaviones más avanzado había llegado al Mar Caribe el domingo, una demostración de fuerza que generó dudas sobre lo que la afluencia de nuevas tropas y armamento podría indicar sobre las intenciones de la administración Trump en Sudamérica.

La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra completa el mayor aumento de la potencia de fuego estadounidense en la región en generaciones. Con su llegada, la misión «Operación Lanza del Sur» incluía casi una docena de buques de guerra y aproximadamente 12.000 marineros e infantes de marina.