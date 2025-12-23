Estados Unidos ataca otro presunto barco de narcotráfico en el Pacífico oriental







El ejército estadounidense dijo el lunes que había llevado a cabo otro ataque contra un barco que, según dijo, estaba contrabando drogas en el Océano Pacífico oriental, matando a una persona.

En una publicación en las redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos dijo: «La inteligencia confirmó que el buque de bajo perfil estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico».

El Comando Sur no proporcionó pruebas de que la embarcación estuviera dedicada al contrabando de drogas.

Un vídeo publicado por el Comando Sur de Estados Unidos muestra salpicaduras de agua cerca de un costado del barco.

Después de una segunda salva, la parte trasera del barco se incendia.

Más salpicaduras sumergir El oficio y el fuego crecen.

En el último segundo del vídeo, se puede ver el barco a la deriva con una gran mancha de fuego a su lado.

Vídeos anteriores de ataques contra barcos estadounidenses mostraban embarcaciones explotando repentinamente, lo que sugiere ataques con misiles.

En algunos vídeos de ataques incluso se veían proyectiles parecidos a cohetes cayendo sobre los barcos.

La administración Trump ha dicho que los ataques tenían como objetivo detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre venezolano Presidente Nicolás Maduro.

Al menos 105 personas han muerto en 29 ataques conocidos desde principios de septiembre.

Los ataques han enfrentado el escrutinio de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos sean efectivamente contrabandistas de drogas y dicen que los ataques fatales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para interceptar buques petroleros en el Mar Caribe como parte de la escalada de la campaña de la administración Trump contra Maduro.

