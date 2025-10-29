Estados Unidos ataca cuatro barcos sospechosos de contrabando de drogas y mata a 14 personas

Jacarta – Las fuerzas estadounidenses han lanzado tres ataques contra cuatro. bote sospechoso de estar involucrado en contrabando drogas en aguas del Pacífico oriental y mató a 14 personas, dijo el ministro de Defensa, Pete Hegseth, el martes 28 de octubre de 2025.

«Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra lanzó tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (OTD) que trafican narcóticos en el Pacífico oriental», dijo Hegseth en la plataforma X.

«Departamento de Guerra» se refiere a un antiguo término para designar al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Hegseth dijo que los oficiales de inteligencia conocían las embarcaciones, viajaban por rutas conocidas por el tráfico de drogas y transportaban narcóticos.

Añadió que en el primer barco atacado había ocho hombres, cuatro en el segundo y tres en el tercero. Catorce personas murieron y otra sobrevivió al ataque.

«Todos los ataques ocurrieron en aguas internacionales sin víctimas para las fuerzas estadounidenses», dijo Hegseth.

El Comando Sur de Estados Unidos inició de inmediato protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR) para los sobrevivientes. Las autoridades de búsqueda y rescate de México aceptaron el caso y fueron responsables de coordinar el rescate, dijo.

«El Departamento ha pasado más de DOS DÉCADAS defendiendo las tierras de otras personas. Ahora estamos defendiendo la nuestra», dijo Hegseth.

«Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los atraparemos y luego los perseguiremos y mataremos», afirmó.

El ataque marcó el último ataque estadounidense a embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir el «narcoterrorismo». (Hormiga)