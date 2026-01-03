Estados Unidos ataca a Venezuela y captura al presidente Maduro y a su esposa







El Estados Unidos Golpeó a Venezuela con un ataque a gran escala la madrugada del sábado y dijo que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados ​​del país después de meses de intensificación de la presión por parte de Washington, una operación nocturna extraordinaria anunciada por el presidente Donald Trump en las redes sociales horas después del ataque.

Se produjeron múltiples explosiones y aviones que volaban a baja altura sobrevolaron Caracas, la capital, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El gobierno venezolano lo calificó de ataque imperialista e instó a los ciudadanos a salir a las calles.

Trump anunció los acontecimientos en Truth Social poco después de las 4:30 am ET y dijo que organizaría una conferencia de prensa a las 11 am ET.

Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo en 2020

El Departamento de Justicia, durante el primer mandato de Trump, acusó en varias acusaciones que Maduro había convertido efectivamente a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas mientras él y sus aliados robaban miles de millones del país sudamericano.

La apertura coordinada de las acusaciones contra 14 funcionarios e individuos relacionados con el gobierno, y las recompensas de 55 millones de dólares para Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares clave de lo que el entonces Fiscal General William Barr llamó el corrupto régimen venezolano, incluido el poder judicial dominado por Maduro y las poderosas fuerzas armadas.

Una acusación por parte de los fiscales en Nueva York acusó a Maduro y al jefe del partido socialista, Diosdado Cabello, jefe de la asamblea constitucional, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército para inundar a Estados Unidos con cocaína y utilizar el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Los funcionarios del Departamento de Estado dicen que el tirano se ha ido.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dice que la acción militar y la toma de Maduro marcan un nuevo amanecer para Venezuela y afirma que el tirano se ha ido.

Publicó X horas después de la huelga. Su jefe, el Secretario de Estado Marco Rubio, volvió a publicar una publicación de julio que decía que Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo.

Maduro será juzgado en EE.UU.

El senador de Utah Mike Lee dijo que Rubio le informó que no prevé más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos, publicó el legislador en las redes sociales.

El senador Mike Lee, republicano por Utah, publicó en X que había hablado con el Secretario de Estado Marco Rubio, quien le informó sobre la huelga. Rubio le dijo a Lee que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre adónde volarían Maduro y su esposa. Maduro fue acusado formalmente en marzo de 2020 de conspiración para narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York.

Colombia se prepara para recibir refugiados de Venezuela

El presidente Gustavo Petro de Colombia, uno de los críticos más feroces de Trump, dijo que el gobierno colombiano convocó una reunión de seguridad nacional antes del amanecer del sábado y envió fuerzas de seguridad a la frontera en preparación para una posible afluencia masiva de refugiados de la vecina Venezuela.

Dijo que también llamaría al Consejo de Seguridad de la ONU a considerar la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina.

Sin soberanía no hay nación, escribió Petro en las redes sociales.

Rusia califica la acción de Estados Unidos como un acto de agresión armada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó lo que llamó un acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela en un comunicado publicado en su canal Telegram el sábado.

Se debe garantizar a Venezuela el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar, según el comunicado.

El ministerio llamó al diálogo para evitar una mayor escalada y dijo que reafirmó su solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolano, agregando que Rusia apoya los llamados a una emergencia. Y Reunión del Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado insta a los estadounidenses en Venezuela a refugiarse en casa

El Departamento de Estado emitió una nueva alerta de viaje la madrugada del sábado, advirtiendo a los estadounidenses en Venezuela que se refugiaran en casa debido a la situación.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá está al tanto de informes de explosiones en Caracas y sus alrededores, Venezuela, dijo sin dar más detalles.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben refugiarse en un lugar. La embajada en Bogotá ha estado cerrada desde marzo de 2019, pero opera de forma remota.

El secretario de Estado Marco Rubio retuiteó TriunfoEl anuncio de Trump no hizo comentarios, pero su adjunto, Christopher Landau, publicó la declaración de Trump y agregó que marcó un nuevo amanecer para Venezuela. El tirano se ha ido. Ahora finalmente enfrentará la justicia por sus crímenes, dijo Landau.

