Estados Unidos ataca a Venezuela, Ministerio de Relaciones Exteriores garantiza que los ciudadanos indonesios estén seguros

Jacarta – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) garantiza que todos los ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) De Venezuela Estar en condiciones seguras en medio de un ataque. Estados Unidos de América a ese país sudamericano.

Lea también: El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, respeta el principio de una sola China antes de reunirse con Xi Jinping



En su comunicado del sábado 3 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la Embajada de Indonesia (KBRI) en Caracas continúa monitoreando la evolución y las condiciones de los ciudadanos indonesios en Venezuela.

«Actualmente se informa que todos los ciudadanos indonesios en Venezuela están a salvo», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la plataforma X.

Lea también: Trump afirma haber arrestado al presidente venezolano Nicolás Maduro



Además de la embajada de Indonesia en Caracas, todos los representantes de Indonesia en la región sudamericana también supervisan activamente la condición y seguridad de los ciudadanos indonesios, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se recomienda a los ciudadanos indonesios en Venezuela que mantengan la calma, aumenten la vigilancia y sigan comunicándose con la Embajada de Indonesia.

Lea también: Legislador propone revocar asistencia social a familias cuyos miembros estén involucrados en riñas



Los venezolanos quedaron conmocionados por una serie de poderosas explosiones en varias regiones del país la madrugada del sábado en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron medios locales.

Videos que circulan en las redes sociales muestran espesas nubes de humo en varios puntos de la capital Caracas, acompañadas por el sonido de sirenas antiaéreas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que sus tropas habían lanzado un ataque militar contra Venezuela y afirmó que el presidente Nicolás Maduro había sido arrestado. (Hormiga)