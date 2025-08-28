Washington, Viva – Estados Unidos de América (Estados Unidos) planea acortar el período de validez visa para alumno extranjero periodistaSegún un diseño de política gubernamental publicado el miércoles 27 de agosto, cuando el presidente Donald Trump endureció las reglas de inmigración en todo el país.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) declaró que su partido quería ajustar las reglas para la visa F para estudiantes internacionales, los participantes del programa VISA J para el programa de intercambio y la visa I para los trabajadores de los medios.

En el plan, los titulares e intercambios de visas de estudiantes solo pueden permanecer hasta cuatro años, mientras que las visas de periodistas se limitan a un máximo de 240 días. Especialmente a los ciudadanos chinos que se clasifican como periodistas solo podrán quedarse durante 90 días.

Bandera de los Estados Unidos (EE. UU.).

El DHS evalúa a los Estados Unidos durante demasiado tiempo para que los estudiantes extranjeros y otros titulares de visas se queden casi sin límite de tiempo, lo que se considera que tiene un riesgo de seguridad, cargando el presupuesto estatal y dañando a los ciudadanos estadounidenses.

La nueva regla, según la declaración del DHS, tiene como objetivo terminar la práctica limitando la duración de la estadía, al tiempo que alivia la carga del gobierno para supervisar la existencia de estudiantes extranjeros y su historia.

Al final de su primer período de 2020, Trump había presentado una política similar. Sin embargo, la propuesta recibió un amplio rechazo de las instituciones de educación superior y varias otras instituciones, hasta que finalmente revocó la administración del presidente Joe Biden al año siguiente.

DHS dijo que recibiría aportes públicos relacionados con la última propuesta durante 30 días. Aun así, no está claro cuándo el gobierno de Trump implementará una nueva política de visa.

Los titulares de visas de estudiantes, los intercambios de estudiantes y los periodistas aún pueden enviar una extensión después de que finalice el período temprano.

Además de las razones de seguridad pública, el DHS también enfatizó que el creciente número de titulares de visas de F, J y yo hice supervisión de ellos aún más desafiante.

Según los datos del DHS, en 2024 había alrededor de 1.6 millones de estudiantes extranjeros con visa F en los Estados Unidos, frente a 260,000 en el año escolar 1980-1981.

Desde finales de la década de 1970, a los estudiantes extranjeros con criterios de visa F se les permitió ingresar a los Estados Unidos sin un límite de tiempo cierto, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento dijo que el año pasado había alrededor de 523,000 Visa J y 24,000 titulares de Visa I que viven en los Estados Unidos.

En desarrollos relacionados, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la semana pasada que las autoridades estaban revisando registros de viajes y documentos de más de 55 millones de titulares de visas extranjeras, independientemente de la ciudadanía, para detectar la posibilidad de violaciones que podrían conducir a la deportación.

Desde que Donald Trump se desempeñó como presidente en enero, un funcionario dijo que el gobierno había revocado más del doble del número de visas en comparación con el mismo período del año pasado, incluida casi cuatro veces la visa de estudiante. (Hormiga)