Estado preescolar ‘Avengers’, nuevo ‘autos’ spin -off entre Disney Jr. Slate

Programa programador Disney Jr. está aumentando sus ofrendas, agregando nuevas series, incluida una que se encuentra en el mundo de la popular franquicia «Cars», así como la primera serie «Avengers» dirigida al set Sub-6.

El cableador dio a conocer esas nuevas series, así como una lista de especiales, castings y fechas de estreno, el viernes durante un «Disney Jr. Let’s Play!» Evento de fanáticos en Disney California Adventure Park en Anaheim, California.

Entre la nueva serie: «COCHES: RACERSA DE LA«Ambientado en el mundo de la franquicia cinematográfica de Disney/Pixar, contará con Owen Wilson y Larry the Cable Guy repitiendo sus roles como Lightning McQueen y Mater. También de barril para Disney Jr. es» es «Marvel’s Avengers: amigos más poderosos«Apodado como la primera serie de preescolar» Avengers «. Y Disney Jr. ha renovado» Mickey Mouse Clubhouse+ «para dos nuevas temporadas, después de su lanzamiento en Disney+ el mes pasado como el mayor estreno de Disney Jr. de la plataforma hasta la fecha y el show de transmisión mejor calificado para Kids 2 a 5 durante su semana premiere de julio.

«Nuestros programas son a menudo la primera conexión de un niño con el mundo de Disney, provocando las canciones que cantan, los personajes que adoran y las aventuras que quieren vivir una y otra vez», dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, en un comunicado. «Los anuncios de hoy se basan en ese liderazgo, expandiendo los niños del mundo que los niños ya aman e introducen nuevas historias multiplataformas que capturarán los corazones de la próxima generación».

«Cars: Lightning Racers» debutará en 2027 en Disney Jr. antes de también correr en Disney+. La serie, producida por Disney Television Animation en asociación con Pixar, proviene de los productores ejecutivos Travis Braun y Frank Montagna, así como la editora de historias Dana Starfield y el director supervisor Nathan Chew.

Además de Wilson y Larry, el tipo de cable, el elenco incluye a Tony Shalhoub como Luigi, Cheech Marin como Ramone, Bob Peterson como Chick Hicks y John Ratzenberger como Mack. Leah Lewis («Elemental») y Yuri Lowenthal (videojuego «Marvel Rivals») se unen al elenco como tuberías y millas, respectivamente. Sheryl Lee Ralph («Abbott Elementary») también se ha firmado como un nuevo personaje, la Sra. Blinker.

Aquí está la línea de registro del programa: «Construyendo sobre la querida franquicia de ‘autos’ de Disney y Pixar, ‘Cars: Lightning Racers’ sigue a Lightning McQueen mientras se prepara para aventuras completamente nuevas en resortes de radiador junto con su mejor amigo Mater Mater y New Friends emocionantes y las millas de camiones de monstruos de lodo».

En cuanto a «Marvel’s Avengers: Mightiest Friends», el programa también debutará en 2027 en Disney Jr. antes de que también se ejecute en Disney+. Disney Jr. y Marvel Studios en asociación con los dibujos animados atómicos producen el espectáculo, mientras que los productores ejecutivos incluyen a Sean Coyle, Bart Jennett y Harrison Wilcox.

Here’s the logline: “Evolving from the new ‘Marvel’s Iron Man and His Awesome Friends’ series (premiering Aug. 11 on Disney Jr., next day on Disney+), ‘Marvel’s Avengers: Mightiest Friends’ introduces kid versions of Earth’s Mightiest Heroes: Iron Man (Tony Stark), Captain America (Steve Rogers), Hulk (Bruce Banner), Black Panther (T’Challa), Black Widow (Natasha Romanoff) y Thor.

Disney Jr. also announced two new 22-minute specials “Marvel’s Spidey and Iron Man: Avengers Team Up!,” the first of which premieres Oct. 16 on Disney Jr. (next day on Disney+), with the second special in fall 2026. From Disney Jr. and Marvel Studios in association with Atomic Cartoons, executive producers Bart Jennett, Chris Moreno and Harrison Wilcox, and co-producer Becca Topol.

Como se ve en la imagen de primera vista, el primer especial «ve a Iron Man y los Vengadores uniéndose a Spidey para detener a Ultron y Green Goblin tomar el control de los dispositivos de la ciudad». El segundo especial será temático de Halloween.

También en el expediente hay dos nuevos especiales de stop-motion Shorts: «Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Halloween» (29 de septiembre en Disney Jr. y el 2 de octubre en Disney+) y «Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas» (diciembre en Disney Jr. First, luego Disney+). Stoopid Buddy Stooodios en asociación con Disney Jr. está detrás de ambos.

Mientras tanto, Disney Jr. recogió las temporadas 2 y 3 de «Mickey Mouse Clubhouse+», con la temporada 2 en 2027 y la temporada 3 en 2028 en Disney Jr. y luego Disney+. Disney Television Animation está detrás del programa, con el productor ejecutivo Rob La Duca y el coproductor/editor de historias Kim Duran.

Y luego Disney Jr. dio un primer vistazo a la temporada 3 de «Superkitties», que regresa el 22 de septiembre en Disney Jr. y el 1 de octubre en Disney+. Según Disney Jr., «» Superkitties «es una serie adorable y llena de acción sobre cuatro gatitos de superhéroes feroces y peludos: Ginny, Sparks, Buddy y Bitsy, que están en una misión para hacer que su ciudad de Kittydale sea un lugar más cariñoso y» Plawesome «. La temporada 3 de la Junta Surgia a la nueva hora de los Juntos de Kitty. con su amiga Wildcat, Willa y las nuevas criaturas de la jungla «. Mira a continuación:

En cuanto al casting, la nueva serie «Sofía The First: Royal Magic», que debutará en 2026, ha agregado originales «Sofía el primer» miembros del elenco Wayne Brady («Let’s Make a Deal») como Clover, Tim Gunn («Project Runway») como Baileywick, Eric Stonestreet («Modern Family») como Minimus, Sara Ramirez («Gray’s Anatomy») («La leyenda de Vox Machina») como Rey Roland. Anteriormente se anunció que Ariel Winter («Modern Family») regresaría como Sofía.

La nueva serie «Hey AJ!», Que se estrena en 2026 y está inspirada en el ex campeón del Super Bowl y autor del libro infantil Martellus Bennett, ha nombrado a su elenco. Amari McCoy («Marvel’s Spidey y sus increíbles amigos») protagonizará AJ, Bennett interpreta a su padre, Marty y Jhené Aiko expresa a su madre, Siggi. También en Baord están Juliet Donenfeld («Star Wars: Young Jedi Adventures») como la mejor amiga de AJ, Jessie, inocente Ekakitie («Bunk’d») como Jazz, y David Mitchell («Phineas y Ferb») como el compañero Bunny de AJ Thick Theo. El cantante Meghan Trainor se recurrirá como la mejor amiga de AJ, Jessie’s Mom.

Además, Disney Jr. anunció una ronda de fechas de estreno: «Disney Jr. Ariel – The Little Mermaid: The Glow Crystals» debutará el 22 de agosto en Disney Jr. y Disney+ (como parte de la «Semana Mundial de Princesas Mundial de Disney Jr.). La temporada 3 de «Firebuds» debutará en septiembre en Disney Jr. y octubre en Disney+. Y «Star Wars: Young Jedi Adventures» regresó para una temporada 3 este otoño en Disney Jr. y luego Disney+.