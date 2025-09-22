Yakarta, Viva – Tras los anuncios de los británicos, Canadá y Australia el domingo que reconocen oficialmente nación PalestinaSe espera que más países sigan este paso en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.).

Los líderes que se reunirán el lunes en Nueva York en la sesión de la Asamblea General participarán en una conferencia internacional sobre la resolución pacífica de los problemas palestinos y la implementación de las soluciones de dos países.

Se espera que la sesión de este año sea testigo de reconocimiento palestino de Francia, Bélgica, Lukemburgo, Malta, Portugal y Andorra y San Marino.

Gran Bretaña, Australia y Canadá

Antes de la sesión de la Asamblea General de la ONU, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en un video que el momento para reconocer la independencia palestina «había llegado».

Starmer anunció el reconocimiento oficial del estado palestino con las siguientes palabras: «En medio de la creciente tensión en el Medio Oriente, actuamos para mantener la posibilidad de paz y soluciones a los dos países permanecen vivos».

«Así que hoy, para revivir las esperanzas de la paz y las soluciones a dos países, declaro decisivamente, como el primer ministro de este gran estado que Gran Bretaña reconoce oficialmente al estado palestino», dijo.

Australia decidió reconocer el estado palestino después de una reunión del gabinete en agosto. Hoy, en una declaración compartida en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro australiano Anthony Albanese anunció que su país reconoció oficialmente el estado de los estados palestinos.

Albanese dijo que con este paso, Australia «reconoció las aspiraciones válidas y viejas que posee el pueblo palestino para tener su propio país».

Canadá también se ha unido a estos países en el reconocimiento. El primer ministro Mark Carney enfatizó que este paso es parte de un esfuerzo internacional más amplio para mantener la solución de dos países.

Carney prometió trabajar con Palestina e Israel, afirmando que Canadá busca apoyar la paz, la gobernanza democrática, los arreglos de seguridad y la asistencia humanitaria en la región.

«Desde 1947, la política de cada gobierno canadiense es apoyar la solución de dos países para la paz eterna en el Medio Oriente», escribió en X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores Palestino, en un comunicado, expresó su gratitud a los británicos, Australia y Canadá por su «valiente decisión».

Se espera que más países europeos reconozcan Palestina

A principios de este mes, el gobierno belga anunció su decisión después de una extraordinaria reunión del gabinete para discutir las sanciones contra Israel y el reconocimiento del estado palestino.

El manuscrito con respecto a la decisión, visto por Anadolu, señaló la tragedia humanitaria en las acciones de Gaza e Israel que eran contrarias al derecho internacional, declaró que la decisión tenía como objetivo «enviar señales diplomáticas fuertes» al unirse a los países que reconocería a Palestina.

El viceprimer ministro de Bélgica y el ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prevot, le dijo a Anadolu que, según él y la mayoría de los diplomáticos de su país, «la situación en el campo es muy terrible, y podemos considerar esto como genocidio».

Aunque afirma que la declaración no fue una declaración oficial del gobierno belga y no fue una opinión general sobre entre Cinco partidos y sensibilidad de la coalición gubernamental del país.

Mientras tanto, a través de una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmoud Abbas el 19 de septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron transmitió la intención de su país para reconocer al estado palestino el 22 de septiembre.

Macron declaró que lo harían dentro del alcance del plan de paz.

El presidente francés dijo que le recordó a Abbas las expectativas de Francia sobre la autoridad palestina, y enfatizó que el líder palestino reiteró su determinación de llevar a cabo reformas para renovar al gobierno y estabilizar al estado palestino en el futuro.

Además, Macron declaró que Francia continuará acompañando a la autoridad palestina en este camino, además de agregar que garantizarán el cumplimiento del compromiso que se ha hecho para la seguridad y la estabilidad de la región.

No solo eso, el primer ministro Lukemburgo Luc Frieden y el ministro de Relaciones Exteriores, Xavier Bettel, también anunciaron en el Parlamento su intención de reconocer a Palestina.

Los funcionarios afirman que este paso se basa en el principio de las dos soluciones de estado y actuarán en coordinación con la comunidad internacional.

En julio, el ministro de Asuntos Exteriores, Malta Christopher Cutajar, anunció en la Asamblea General de la ONU que su país reconocería oficialmente a Palestina durante la sesión de septiembre.

Cutajar dijo que Malta apoyó las soluciones de dos country para lograr la paz y que el reconocimiento de Palestina sería un paso importante en esta dirección.

El gobierno portugués anunció en julio que habían comenzado el proceso de reconocimiento palestino. El ministro de Relaciones Exteriores portugués, Paulo Rangel, dijo que no había obstáculos en este reconocimiento hasta ahora, agregó que este proceso estaba en curso.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores portugueses, se espera que el país anuncie oficialmente el reconocimiento del estado palestino hoy.

Andorra se convirtió en uno de los 15 países que firmó la Declaración de Nueva York que describió el reconocimiento del estado palestino como un paso fundamental para realizar una solución de dos estados.

En cuanto a una declaración conjunta, los países que firmaron la Declaración dijeron que los países que habían reconocido al estado palestino o que habían declarado la preparación de hacerlo e invitado a todos los países que aún no habían dado este paso para unirse a la llamada.

El Parlamento de San Marino también adoptó decisiones que recibieron asesoramiento el 15 de mayo que pidieron al gobierno que reconociera a Palestina antes de finales de este año.

Respondiendo al reconocimiento de varios países, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestino dio la bienvenida y pidió a otros países que tomen medidas similares.

Türkiye también reiteró firmemente su llamado a reconocer a Palestina como un país en cada oportunidad en la plataforma internacional.

La sede de las Naciones Unidas (ONU) que se estableció en Nueva York

Israel sobre el reconocimiento palestino al anexar Cisjordania

El gobierno israelí, que incautó la tierra palestina en Cisjordania y aumentó la violencia contra la región después del 7 de octubre de 2023, reiteró que podrían pagar con la anexión para evitar que estos países reconocan a Palestina.

El gobierno de los Estados Unidos no se opone abiertamente al plan del jefe de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu para anexar a Cisjordania.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que «advirtieron» al gobierno europeo y otros países sobre cualquier medida de reconocimiento que podrían tomar diciendo que estos países pueden enfrentar una fuerte respuesta de la autoridad de Netanyahu.

La declaración de Rubio mostró que Estados Unidos no tomaría medidas directas para evitar el potencial de los aneforcidos de Cisjordania por parte de Israel.

Rubio afirma que el reconocimiento de los países palestinos por parte de los países europeos dificultará el logro de los acuerdos pacíficos en Gaza.

Desde su declaración de independencia el 15 de noviembre de 1988, el estado palestino, que está bajo la ocupación de Israel, ha sido reconocido por 147 de 193 países miembros de la ONU.

Con la declaración esperada de estos 10 países en la Asamblea General de la ONU, se espera que el número de países que reconocen el estado palestino aumenten a 157. (Ant)