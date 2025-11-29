Estado del monte Semeru degradado de advertencia a alerta

Lumajang, VIVA – Estado Monte Semeru que tiene una altura de 3.676 metros sobre el nivel del mar (msnm), ha bajado del Nivel IV (Alerta) al Nivel III (Alerta), en línea con la disminución de la actividad volcánica.

«Según los resultados del análisis y evaluación, a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 09.00 WIB, el nivel de actividad del Monte Semeru bajado del nivel de alerta al nivel de alerta», dijo el jefe interino Agencia Geológica Lana Saria en una declaración escrita recibida en Lumajang Regency, Java Oriental, el sábado 29

Según sus palabras, los resultados de una evaluación integrada de los datos de seguimiento muestran que la actividad del Monte Semeru después del 19 de noviembre de 2025 sigue estando dominada por procesos superficiales sin indicios de un aumento en el suministro de nuevo magma desde las profundidades.

«Visualmente se observaron erupciones repetidas de pequeña y mediana escala con columnas de humo blanco grisáceo de hasta 300-1.000 metros de altura. Se observaron avalanchas de lava con una distancia de deslizamiento de 800-1.000 metros hasta Besuk Kobokan», dijo.

Explicó que la actividad eruptiva de pequeña y mediana escala no fue seguida por indicios de fortalecimiento del suministro de nuevo magma y esto se vio reforzado por una baja actividad sísmica volcánica, lo que indica que la presión magmática en profundidad no había aumentado significativamente.

«El parámetro de variación de la velocidad sísmica (dv/v) había disminuido antes del incidente. nubes calientes «El 19 de noviembre de 2025 y luego tiende a volver a la estabilidad, lo que indica que el sistema volcánico está en fase de relajación y no está experimentando presurización», dijo.

Dijo que los datos del inclinómetro no mostraban un patrón consistente de inflación o deflación, por lo que no había evidencia de deformación magmática posterior al evento.

«Al no encontrarse anomalías significativas en los datos de seguimiento, se puede concluir que la actividad actual está dominada por procesos superficiales en forma de acumulación de material, inestabilidad de pendientes y liberación de gas superficial», dijo.

Los datos de sismicidad y deformación muestran que no hay evidencia de nuevas intrusiones o aumento de la presión magmática. La principal amenaza en el futuro próximo serán las avalanchas de nubes calientes y la posibilidad de que se produzcan lahares a medida que aumente la intensidad de las lluvias.

«El Monte Semeru tiene estado de Alerta, por lo que pedimos al público/visitantes/turistas que no realicen ninguna actividad en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan, hasta 13 km del pico (centro de la erupción)», dijo.