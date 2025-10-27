Estado de Desta y Tasya Farasya tras el derrumbe del techo de la pista de pádel durante el Torneo

Jacarta – Incidente de colapso del techo del campo cayó en el Anwa Racquet Club, Kembangan, Yakarta Occidental, el domingo 26 de octubre de 2025, causó pánico entre varias celebridades que participaban en The Prime Tournament.

Lea también: El presidente de la PBPI da la bienvenida al regreso a casa de la selección nacional femenina de pádel: esto es historia para Indonesia



Afortunadamente, no hubo víctimas en el incidente provocado por las intensas lluvias y los fuertes vientos. ¡Vamos, desplázate más!

Varias figuras públicas que estaban en el lugar incluían a Deddy Mahendra. Este o conocida como Desta, además de una reconocida influencer de belleza, Tasya Farasya.

Lea también: La apariencia de Sangun Ragahdo no es menos glamorosa. Tasya Farasya: ¡No es tan fuerte como mi abogado!



Ambos se encuentran a salvo luego de que el techo de la cancha de pádel se derrumbara repentinamente mientras se desarrollaba el partido. Desta capturó el momento en el que el techo de la pista de pádel caía lentamente, provocando que mucha gente corriera presa del pánico.

«Mientras participaba en un torneo, ocurrió un incidente. Se acabó inmediatamente», escribió Desta en Instagram Story @desta80s, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Estilo Parlente Sangun Ragahdo, Aparición de la abogada Tasya Farasya 11-12 Mismo cliente



La publicación también muestra la atmósfera tensa cuando el techo del campo se derrumbó y los participantes corrieron para ponerse a salvo bajo la lluvia torrencial.

Mientras tanto, Tasya Farasya también compartió los momentos del incidente a través de su cuenta personal de Instagram. Mostró cómo las fuertes lluvias inundaron el campo después del colapso del techo.

«Alhamdulillah, Dios está a salvo», escribió Tasya Farasya.

Los organizadores del torneo, a través de la cuenta oficial @theprimeopen.id, también emitieron un comunicado oficial sobre el desastre.

«Con profunda preocupación, les informamos que ha habido un incidente en el que parte del área del recinto se derrumbó hoy, 26 de octubre de 2025, en el Anwa Racquet Club», escribió el comité.

Insisten en que todas las competiciones y la serie de eventos The Prime Tournament se suspendan por la seguridad de todas las partes.

Mientras tanto, el Anwa Racquet Club también ha cerrado temporalmente las instalaciones de la pista de pádel por reformas.

«Pedimos disculpas por las molestias y gracias por su comprensión», escribió la dirección a través de su cuenta oficial de Instagram, @anwaracquetclub.

Este incidente se suma a la lista de incidentes de daños a la infraestructura debido al clima extremo en la zona del oeste de Yakarta en las últimas semanas. BMKG señaló que las lluvias de alta intensidad acompañadas de fuertes vientos tienen el potencial de aumentar el riesgo de daños a edificios con estructuras livianas, como el techo de un campo deportivo cubierto.