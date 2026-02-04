Estado de ánimo en Disney cuando Josh D’Amaro es nombrado director ejecutivo: la incertidumbre sobre el alivio ha terminado

La reacción número uno en el interior disney el martes? Alivio.

Mientras el humo blanco se cernía sobre Burbank y El cónclave de Disney finalmente nombró a su nuevo papa corporativo (con el toque añadido de un nuevo pontífice creativo) existe la sensación de que una nube de incertidumbre finalmente se ha disipado. Con el doble anuncio de Josh D’Amaro como CEO y Dana Walden en el Director de contenido del puesto recién creadoLas divisiones de Disney ahora pueden volver a centrar su atención en el negocio del entretenimiento y en lo que debería ser lo próximo en el menú ahora que la larga discusión entre directores ejecutivos de la compañía ha terminado.

«Ha estado pendiente de nosotros durante mucho tiempo y ha sido un obstáculo y una distracción, por lo que es genial tener claridad», dice un ejecutivo, haciéndose eco del sentimiento de otros. Variedad habló con. Con el anuncio del martes, la sensación de muchos líderes internos es que la empresa hasta ahora está haciendo todo bien. Eso incluyó publicar una foto conjunta de D’Amaro y Walden, transmitiendo el mensaje de asociación.

La mayoría parece notar que Disney tomó precauciones adicionales para asegurarse de que la revelación del martes no preparara el escenario para otra tumultuosa transición ejecutiva; Nadie quiere una secuela de lo que sucedió cuando Bob Chapek fue despedido en 2022 después de un breve período en el puesto. Y la forma en que el CEO saliente Bob Iger, la junta directiva de Disney, D’Amaro y Walden han manejado las noticias hasta ahora ha obtenido altas calificaciones de los ejecutivos clave. Si la junta no iba a considerar una estructura de co-CEO, como Variedad ha informadoentonces esto es lo más cerca que podrían llegar a uno.

Mientras tanto, para cualquiera que se pregunte si Walden tiene resentimiento por no haber conseguido el puesto más alto, rápidamente recurrió a las redes sociales para declarar en un publicación de Instagram con clase lo emocionada que está con este nuevo “trabajo soñado”. Los conocedores también señalaron que Walden ha trabajado durante mucho tiempo en equipo dentro de la empresa; Anteriormente había presentado a Chapek a la ciudad cuando él también fue nombrado sucesor de Iger y necesitaba desarrollar relaciones con la comunidad creativa de Hollywood. «Creo que Dana hará lo mismo por Josh», dice una fuente. Todo podría ser un espectáculo, por supuesto, pero el espectáculo funcionó el día 1.

Ahora, las tropas de Disney están listas para escuchar cuál es la visión de D’Amaro para toda la empresa. Y, por supuesto, lo que podría suceder a continuación en cualquier reestructuración bajo la dirección de D’Amaro y Walden. Si el anuncio del CEO fue el primer paso, entonces lo que sigue es cómo se podrían reinventar las divisiones de la empresa. Las preguntas clave, por supuesto, incluyen qué podría ser lo próximo o si algo cambia para el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman, así como para el jefe deportivo Jimmy Pitaro, los otros dos ejecutivos que habían estado en juego para el puesto más alto.

También sigue causando un poco de quebraderos de cabeza: el reciente Asad Ayaz como director de marketing y marca de Walt Disney Co., que curiosamente se hizo con anterioridad a este nuevo anuncio. Ayaz reportará a D’Amaro, aunque Walden supervisa gran parte de su trabajo en cine y televisión.

Dentro de las diversas operaciones televisivas de Disney, no era ningún secreto que los ejecutivos apoyaban en su mayoría a Walden, especialmente porque ella es una entidad conocida en Hollywood, mientras que D’Amaro es un misterio para los equipos de entretenimiento. «Me hubiera gustado ver a Dana ocupar este puesto superior, pero parece una solución algo elegante», dice una fuente. Esa decepción se podía escuchar en muchas oficinas, ya que había esperanzas de que Disney finalmente rompiera el techo de cristal con su primera directora ejecutiva.

Pero la marea había estado inclinándose hacia D’Amaro por un tiempo, y este fin de semana, la sensación era que un anuncio era inminente, especialmente cuando comenzaron a surgir filtraciones en varias publicaciones. Aún así, nadie sabía con certeza cuándo se correría la voz oficialmente; así lo descubrió, por ejemplo, Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento alternativo y sin guión de Walt Disney TV, mientras asistía a la convención Realscreen en Miami. Mills estuvo en la ciudad para hablar sobre el éxito de larga data de “American Idol” y dar algunas noticias sobre la nueva transmisión simultánea en vivo de Disney+ del programa para Variedad. No quiso comentar sobre las noticias, pero cuando se le preguntó en broma si D’Amaro es fanático de la programación sin guión de ABC, Mills bromeó diciendo que tal vez «American Idol» ahora filmaría un episodio en Disneylandia.

Entre las siguientes preguntas: ¿Walden recuperará su antiguo papel como copresidenta de Disney Entertainment? Y si es así, ¿sería uno de sus actuales lugartenientes? El presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, el presidente de Disney Television Studios, Eric Schrier, el presidente de Disney Branded Television, Ayo Davis, y el presidente de FX, John Landgraf, se encuentran entre los ejecutivos que podrían ocupar ese puesto (aunque Landgraf ha declarado repetidamente que no tiene interés en un papel más importante y está feliz de continuar dirigiendo su división impulsada por el prestigio).

Los expertos señalan que el nuevo trabajo de Walden llevará más tiempo, especialmente en el ámbito cinematográfico, ya que entidades como Pixar, Marvel y Star Wars están en medio de sus propios dolores de crecimiento y necesitan una nueva capa de pintura. «Creo que Dana tendrá que tener un jefe de televisión y un jefe de cine. Si va a ser una verdadera directora creativa, tendrá que ascender a alguien», dice un ejecutivo.

Pero por otro lado de ese argumento, esas divisiones de televisión están funcionando bien y no necesitan una capa adicional de supervisión. (Y algunos podrían resistirse a dejar de informar a Walden). «Tal vez todos hayan subido un poco de nivel sin cambiar demasiado», dice una fuente.

Los ejecutivos que trabajan estrechamente con Walden notaron que el nuevo trabajo de la ejecutiva, director creativo, nunca antes se había utilizado en Disney y fue creado específicamente para ella. «Es un legado de la empresa que ellos creen un nuevo rol en esto, en la alta dirección; para ella, se siente bastante histórico», dice una fuente. Si se puede hacer alguna comparación, se han mencionado otras dos estructuras ejecutivas específicas: Netflix, donde la carga de trabajo se divide entre los codirectores ejecutivos Greg Peters (más en el lado comercial) y Ted Sarandos (en el lado del contenido); y Comcast, donde Mike Cavanagh fue nombrado codirector ejecutivo, pero Donna Langley supervisó el contenido como presidenta de NBCUniversal Entertainment & Studios.

¿Y quién podría reemplazar a D’Amaro como presidente de Disney Experiences? Entre los contendientes: el presidente y director creativo de Walt Disney Imagineering, Bruce Vaughn, la presidenta de Disney Consumer Products, Tasia Filippatos, el presidente de DIsneyland Resort, Thomas Mazloum, y el presidente de Walt Disney World Resort, Jeff Vahle.

«Será un año de grandes cambios en esta empresa», afirma un conocedor de la reestructuración que está por llegar.