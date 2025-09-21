Estaciones de Sinclair ABC Drop Charlie Kirk Special, Air ‘Fealing Family Feud’ Rerun

El viernes, Sinclair había planeado reemplazar el «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Timeslot en sus estaciones afiliadas a ABC con un Segmento de noticias especial en Charlie KirkEl activista conservador que fue asesinado a principios de este mes.

Pero el propietario del grupo de la estación de televisión invirtió abruptamente el curso, diciendo que había decidido ejecutar el especial de Kirk en YouTube, no en sus estaciones locales de ABC, para que «los espectadores puedan continuar disfrutando de la programación ABC». El viernes, el puesto de una hora a las 11:35 pm en ABC fue una repetición de «Feurity Family Feud» organizado por Steve Harvey. ABC dirigió el EPS de «Fareal Family Feud» el 17 y 18 de septiembre después de «Indefinidamente» suspendiendo el programa de Kimmel sobre los comentarios en el aire que hizo sobre el asesino de Kirk.

Sinclair dijo en un declaración Publicado el viernes a las 11:24 pm ET, “Esta noche, Sinclair continuará emitiendo la programación de la red ABC según lo programado en el período de la noche. Charlie Kirk En su lugar, estará disponible en el canal de YouTube del escritorio de National News, asegurando que los espectadores puedan continuar disfrutando de la programación ABC al tiempo que proporcionan acceso completo a la en línea especial «.

Sinclair, junto con Nexstar Media Group, otro gran afiliado de ABC, dijo el 17 de septiembre que estaban tirando de «Jimmy Kimmel Live!» Desde sus alineaciones sobre lo que Kimmel dijo en su programa el lunes: «Llegamos a algunos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para anotar puntos políticos de él». Los partidarios de MAGA, interpretando que como Kimmel dijo que el asesino de Kirk era «uno de ellos», se indignó. Los anuncios de Nexstar y Sinclair fueron precedidos por los comentarios que el presidente de la FCC, Brendan Carr, realizó un podcast conservador, lo que implica fuertemente a ABC y sus afiliados serían atacados por la agencia si no lo hicieran. no «tomaron medidas» En Kimmel (en otras palabras, retire su espectáculo del aire). «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil», dijo Carr.

Después de la presión de los afiliados y la amenaza de Carr, un portavoz de ABC dijo en un comunicado el miércoles: «¡Jimmy Kimmel Live!» será adelantado indefinidamente «. Kimmel no ha comentado sobre el asunto. Variedad informó el viernes que Los ejecutivos de Kimmel y Disney están en conversaciones sobre un compromiso para devolver el programa al aire.

Sinclair, bien conocido por su política conservadora, dijo el miércoles que antes de considerar devolver «Kimmel» a sus afiliados de ABC, Kimmel debe disculparse con la familia de Kirk y enviarles «una donación personal significativa», así como a Pointing Point USA, la organización Kirk fundó.

«Los comentarios del Sr. Kimmel fueron inapropiados y profundamente insensibles en un momento crítico para nuestro país», dijo el vicepresidente de Sinclair, Jason Smith, en un comunicado emitido el 17 de septiembre. «Creemos Reladdeadores de las grandes redes nacionales «.

El especial de 55 minutos de Sinclair en Kirk, titulado «La mesa de noticias nacional: edición especial; la vida y el legado de Charlie Kirk», fue descrito por la salida como esta: «Tendremos una mirada en profundidad no solo a la vida y el legado de Charlie Kirk, sino también en cuestiones de la violencia política en Estados Unidos, el futuro de la política y las crecientes jóvenes de América. Esta visión de los Estados Unidos y el pensamiento de los Estados Unidos. Estado en evolución de la democracia estadounidense «.

Sinclair opera 38 afiliados de ABC, incluido WJLA (Washington, DC); Komo (Seattle); Kdnl (St. Louis); Katv (Little Rock, Ark.); Ktul (Tulsa, Okla.); WTVC (Chattanooga, Tenn.); y WCIV (Charleston, SC).

Para el registro, el episodio de «Celebrity Family Feud» que se emitió el viernes en las estaciones de ABC se transmitió originalmente el 21 de agosto. Contamentó al cantante Normani compitiendo con el actor-comediante Michelle Buteau, seguido por el actor y el actor de lucha contra el actor Andy Richter Jason Ritter. El dinero del premio del programa va a las organizaciones benéficas seleccionadas de Celeb.