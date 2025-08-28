Estacionamiento IHSG a 7,968, Minería y emisores de propiedades brillantes

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Combinado (IHGS) fortificado 0.41 por ciento o 32.55 puntos a 7,968 al cierre de la negociación el jueves 28 de agosto de 2025. Aunque cerrada, la posición fue inferior a la primera sesión que logró penetrar el nivel de 8,000.

Basado en el monitoreo en Stockbit, Ihsg Monitoreado para moverse en el rango de áreas 7,941-8,022. El valor de la transacción a lo largo de la negociación actual alcanzó Rp15.45 billones.

Aunque el JCI Turub es delgado, la mayoría del exitoso sectorial mantiene el aumento. Sin embargo, el sector de infraestructura todavía se corrige en un 0,79 por ciento.

El sector industrial lidera el aumento del 2.58 por ciento y luego el sector tecnológico aumentó un 1,86 por ciento y el sector cíclico ganó 1.57 por ciento. Luego, el sector de transpotratación aumentó en un 1,01 por ciento, el sector de la salud aumentó un 0,74 por ciento hasta que el sector no cíclico se elevó al 0,70 por ciento.

Phintraco Sekuritas que evalúa técnicamente, la formación de histogramas negativos en MACD aún continúa. JCI también formó una larga sombra superior que indicaba la existencia de la presión de venta.

Mientras tanto, CGS Sekuritas Indonesia monitoreó una serie de acciones que registraron resultados positivos impulsados ​​por un sentimiento positivo.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA cerraron un 5,02 por ciento a 2,510 se activaron fortaleciendo precio de oro Imasionando la incertidumbre entre los Estados Unidos (EE. UU.) Y la Reserva Federal (la Fed).

PT SUMMARECON ACUNG TBK (SMRA)

Smra Sahan aumentó 0.86 por ciento a 468 después de poder fortalecer el 2.59 por ciento. Los resultados positivos influenciados por el catalizador previo a las ventas de la Compañía hasta mediados de agosto de 2025 han alcanzado Rp 3.1 billones o 60 Persebd desde el objetivo de 2025 la compañía por valor de Rp 5 billones.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Las acciones de ANTM cerraron un 0,68 por ciento a 2,980. El catalizador es el aumento de los precios del oro respaldado por la incertidumbre entre los Estados Unidos y los gobiernos de la Fed.