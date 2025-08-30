Estación MRT que se abrió durante la manifestación en Yakarta

Jacarta VIVA – PT MRT JAKARTA (Perserooda) anunció que solo se abrió Estación Lebak Bulus a Blok M por un tiempo durante el período de demostración en Yakarta el sábado.

Leer también: Únase a la manifestación en el DPR, Andovi da López: ¡Amigos de artistas, personas influyentes no se callan!



Implemento de tareas diarias (PLT) Jefe de división Secretario corporativo Pt MRT JAKARTA (Perseroda) Ahmad Pratomo dijo, el modo de servicios de transporte operado a partir de las 06.00 WIB en varias estaciones, a saber, LeBak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A y Block M.

«Aplicamos un patrón de servicio limitado (bucle corto) Desde la estación de Bulus Lebak a la estación Blok M con tiempo de viaje (progreso) por 10 minutos, «Ahmad fue citado por su declaración, sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: Dedi Mulyadi fue apedreado por las masas cuando se acercó a los manifestantes, gritó ‘¡No dispares primero!’



Luego, la estación de rotonda HI para la ASEAN no tiene actividades operativas ni pasajeros que reciban. El patrón se aplica en relación con la situación masiva de la manifestación alrededor de la policía regional e Istora.

«Para mantener la seguridad, la seguridad y la comodidad de todos los usuarios», dijo Ahmad.

Leer también: Se recuerda al DPR que detenga las declaraciones provocativas, no confunda a la comunidad con las autoridades



Además, reveló que el MRT de Yakarta también evaluó las condiciones de campo regularmente para determinar la posibilidad de redacción de patrones de servicio completo (bucle completo) con el esquema de trenes que no se detuvo en varias estaciones (estaciones de omisión), a saber, la estación Senayan y la estación de Istora si la situación se consideraba conduzca.

Sin embargo, si las condiciones aún no son posibles, el patrón de servicio limitado todavía se aplica hasta el final de las horas de funcionamiento.

Yakarta MRT continúa coordinando con las fuerzas de seguridad y todas las autoridades relevantes para garantizar que el viaje permanezca seguro y que la comunidad pueda acceder correctamente al servicio.

PT MRT Yakarta (Perseroda) se compromete a proporcionar el mejor servicio y priorizar la seguridad y la comodidad de todos los usuarios.