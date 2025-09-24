Estación de policía regional de Priok, Mitra Jaga Jakarta Garantía Port Security

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok celebrar las actividades de inauguración y Declaración Mitra Jaga Yakarta, que tuvo lugar en el Hall de Precisión de la Policía del Puerto Tanjung Priok el miércoles 24 de septiembre de 2025. Esto se hizo como un esfuerzo para fortalecer la colaboración entre la policía y los elementos comunitarios.

Jefe de policía del puerto de Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing, dijo que esta actividad tiene como objetivo desarrollar sinergia para mantener la estabilidad seguridad y orden en el área del puerto de Tanjung Priok, que es una de las economía nacional.

Martuasah agregó, esta actividad fue un esfuerzo para mantener la seguridad del puerto de Tanjung Priok, porque aquí era donde giraban las ruedas económicas del país.

«Este lugar es nuestro espacio para trabajar, y estamos obligados a mantener su seguridad y es nuestra responsabilidad compartida. El jefe de policía espera que los colegas puedan ayudarnos a mantener la estabilidad y la seguridad de esta área. En el futuro, continuemos colaborando a través de los medios de comunicación existentes», dijo.

En línea con esto, EGM Pt. Pelindo (Persero) Regional II Tanjung Priok, Yandri Trisaputra dijo que esta actividad fue un paso concreto para crear orden y seguridad, para apoyar el funcionamiento suave de las actividades en el puerto de Tanjung Priok.

«Establecamos una buena cooperación y comunicación para mantener el conducto del puerto, que es el arte de la economía nacional», dijo.

Mientras tanto, el presidente del norte de Yakarta Korwil en línea Ojek, Manssyur, expresó sus esperanzas y agradeció esta invitación.

«Estamos listos para comprometernos a mantener a Yakarta segura y propicio. Esperamos poder trabajar juntos en el campo. También esperamos ingresar al área del puerto sin obstáculos y, con suerte, se crea una comprensión y sinergia mutua armoniosas como socios de guardia de Yakarta», dijo.

El evento fue cerrado con la lectura de la Declaración de Jakarta Jaga Mitra por parte de todos los participantes como símbolo de un compromiso conjunto en el mantenimiento de la seguridad ambiental.

A través de esta actividad, el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok reafirmó nuestro papel estratégico en el cuidado de la seguridad y el orden en el área del puerto, mientras construyó una red social sólida y una cooperación mutua.

«El compañero de guardia de Yakarta es una prueba clara de nuestra colaboración en la creación de un entorno seguro, ordenado y armonioso, porque la seguridad no es solo el deber de la policía, sino nuestra responsabilidad», dijo.

A la declaración de Yakarta Jaga Mitra asistieron varios elementos de la comunidad y el propietario, incluido el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, Egm Pt. Pelindo (Persero) Regional II Tanjung Priok Yandri Trisaputra, Main Officer of the Tanjung Priok Port Police, North Jakarta Korwil online motorcycle taxi chairman Mansyur, Chairman of the Tanjung Priok Port KS Cooperative, Representative Labor loading and unloading of the Port of Tanjung Priok, Kalibaru, and Marunda as well as truck drivers and drivers from the Área del puerto de Tanjung Priok.

La serie de actividades que se ejecutan solemnemente y sinktive comienza con el registro de los participantes, seguida de la apertura del MC, cantando la canción Indonesia Raya y la lectura de la oración.

Lo más destacado del evento estuvo marcado por la lectura del decreto del jefe de policía con respecto a la formación de la Guardia de Yakarta Mitra, así como por la inauguración simbólica de la instalación de PIN y sombreros a representantes de Mitra, acompañados por una foto grupal y la entrega de asistencia social en forma de comida.

El evento también fue animado por la proyección del video de la Guardia de Yakarta que ilustra la importancia de la sinergia entre la comunidad y la policía para mantener la seguridad juntos.