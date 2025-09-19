Estación de noticias ABC en Sacramento golpeada por disparos

El viernes, un día después de que se realizó tres tiros contra una ventana contra el afiliado de ABC en Sacramento, un día después de que se celebró una protesta fuera de la estación por la suspensión de Jimmy Kimmel.

La policía está investigando, pero no tiene información sospechosa y no tiene ninguna sensación de si el tiroteo fue aleatorio o atacado, dijo un portavoz de la policía.

Los disparos fueron disparados alrededor de la 1:30 pm en la sede de la estación en 400 Broadway. El edificio estaba ocupado en ese momento, pero nadie resultó herido.

«Los oficiales que respondieron observaron al menos tres disparos en una ventana del edificio», dijo la policía en un comunicado. «En este momento, nuestros detectives han respondido y procesarán esta escena y realizarán seguimiento».

Unos 15 manifestantes se manifestaron fuera de la estación el jueves, el Sacramento Bee reportado. El afiliado, Abc10 (KXTV), es propiedad de Tegna, que actualmente busca ser adquirido por Nexstar.

«Si bien los detalles aún son limitados, lo que es más importante, todos nuestros empleados están seguros y ilesos», dijo Molly McMahon, portavoz de Tegna, en un comunicado emitido a CBS Sacramento. «Estamos cooperando completamente con la policía y hemos tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad continua de nuestros empleados».

Abc10 cubierto La protesta en sus oficinas el jueves, señalando que no es propiedad de ABC. Los manifestantes se opusieron a la decisión de ABC de tirar «Jimmy Kimmel Live!“, Llamándolo una infracción de la libertad de expresión.

El programa ha estado fuera del aire desde el miércoles, cuando el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con perseguir a las estaciones locales para los comentarios de Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk. Kimmel dijo en su monólogo el lunes que la «pandilla Maga» estaba «desesperadamente» tratando de distanciarse del sospechoso, lo que implica que el asesino de Kirk estaba a la derecha. Los conservadores reaccionaron fuertemente a eso, señalando evidencia y declaraciones de que, de hecho, el sospechoso tenía la ideología izquierdista.

Los fanáticos de Kimmel también tienen protestado en Nueva York y en el Teatro El Capitán de Los Ángeles, donde se graba el espectáculo.