¡Establezca otro récord más alto! JCI cerró por encima del nivel 8900, consulte las 3 acciones más exitosas

Yakarta, VIVA – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se disparó por encima del nivel de 8.900 al cierre de la jornada del martes 6 de enero de 2026. JCI fortalecer 0,84 por ciento o 74,42 puntos a 8.933,61.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitJCI alcanzó un nuevo máximo intradiario de 8.940 y luego cayó ligeramente al cierre del mercado. El valor de la transacción en el mercado regular es de 34,13 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 4,37 millones.

La mayoría de los sectores bursátiles compactos registraron ganancias. Sólo el sector del transporte experimentó una corrección del 0,89 por ciento.

El sector de materiales básicos todavía lideró el fortalecimiento del 3,35 por ciento. Luego, el sector industrial aumentó un 2,14 por ciento, el sector energético se disparó un 1,62 por ciento, el sector tecnológico aumentó un 1,57 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 1,34 por ciento y el resto registró aumentos inferiores al uno por ciento.



IHSG Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

«El continuo fortalecimiento de los precios de la mayoría de las materias primas metálicas y la existencia de varios incentivos por parte del gobierno son factores positivos en los movimientos del índice», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en la investigación diaria del martes 6 de enero de 2026.

Técnicamente, el histograma MACD positivo continúa fortaleciéndose junto con el aumento del volumen de compras. El indicador estocástico RSI también continúa fortaleciéndose hacia el área de sobrecompra.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas también destacó las medidas en curso que está tomando el gobierno para proporcionar varios incentivos para fomentar el poder adquisitivo de las personas, lo que se espera que desencadene un crecimiento económico acelerado. El gobierno también está revisando las normas de incentivos para la industria automotriz.

Phintraco Sekuritas informó sobre tres emisores de acciones que continuaron con sus mayores saltos de precios en las filas de las 45 acciones líderes (LQ45) de la siguiente manera.

PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)

Las acciones de AMMN registraron un aumento del 10,71 por ciento o 750 puntos hasta 7.750.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)

Las acciones de NCKL subieron un 10,17 por ciento o 120 puntos y cerraron en el nivel 1.300.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR aumentaron un 9,73 por ciento o 160 puntos para penetrar el área de 1.805.