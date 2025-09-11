Establecer sinergia con el Ministerio de Forestación, Bri que empodera a los residentes fomentados a través de la construcción de BLK en Nusakambangan

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Volver para mostrar pasos concretos en el apoyo Eso es lo que citas Presidente de la República de Indonesia y 13 programas de aceleración del Ministerio de Inmigración y Correccional de Indonesia (Kemenimipas). A través del apoyo a la construcción del centro de capacitación laboral (Bisquematado) En Nusakambangan y plantando cocoteros el martes (9/9), Bri reforzó su compromiso de mejorar la calidad de los recursos humanos y la sostenibilidad ambiental.

BLK en el campo de la convección apoyado por BRI fue construido para empoderar a los ciudadanos fomentados de Penitenciary (WBP). Esta instalación tiene una capacidad de hasta 250 aprendices con un enfoque en habilidades relevantes para las necesidades del mundo de los negocios y la industria.

Se espera que la provisión de habilidades prácticas aumente la competitividad del WBP al tiempo que les brinda la oportunidad de integrarse a la comunidad con mejores disposiciones.

El Ministro de Inmigración y Correccional de Indonesia, Agus Andrianto, expresó su aprecio por el apoyo de Bri en este programa.

«La colaboración con BRI a través de la construcción de BLK es un paso concreto para crear una segunda oportunidad para residentes fomentados correccionales. Esperamos que los alumnos puedan obtener habilidades útiles para que puedan regresar a la comunidad de manera más productiva, independiente y competitiva», explicó Aguus Andrianto.

En línea con esto, el director de banca corporativa de Bri, Riko Tasmaya, enfatizó el compromiso de la compañía en el apoyo empoderamiento de la comunidad.

«La construcción del Centro de capacitación laboral es parte del compromiso de BRI en apoyar a los programas gubernamentales en el campo del empoderamiento y la inclusión social de la comunidad. Esperamos que esta instalación pueda abrir nuevas oportunidades para que WBP mejore su calidad de vida», explicó Riko Tasmaya.

Además de la construcción de BLK, BRI también apoyó el programa de plantación de árboles de coco 360 mil coco iniciado por el Ministerio de Forestación. Esta actividad tiene como objetivo apoyar la seguridad alimentaria nacional y la sostenibilidad ambiental al tiempo que proporciona beneficios económicos a largo plazo para la comunidad. Con el potencial creciente de la producción de coco, la comunidad puede obtener ingresos adicionales a través de varios derivados de coco procesados ​​que tienen un alto valor de venta.

Este paso está en línea con la estrategia de Bri para crear un ecosistema económico sostenible. BRI siempre se posiciona como un socio estratégico del gobierno para alentar el desarrollo inclusivo y sostenible. Mediante el apoyo de la construcción de los programas de plantación de árboles BLK y coco, BRI desempeña un papel activo en la realización del empoderamiento de la comunidad, el aumento de la capacidad de los recursos humanos y el fortalecimiento de la base de la seguridad alimentaria nacional.

«Bri cree que la sostenibilidad económica y social debe ir de la mano. Al apoyar la construcción del centro de capacitación y plantación de árboles de coco, estamos comprometidos a continuar haciendo una contribución real al bienestar de la comunidad y el futuro de Indonesia», agregó Riko Tasmaya.