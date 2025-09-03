Establecer comunicación tripartita, Menaker celebra la capacitación de relaciones industriales de Pancasila

VIVA – Ministro de mano de obra, Yassierli decir, capacitación Basado en recursos humanos (recursos humanos) Relaciones industriales Pancasila (Cadera), tiene como objetivo imprimir individuos competentes.

Leer también: Desde las regulaciones hasta la competencia, los sindicatos públicos de Menaker Rakkan



«El objetivo principal de esta capacitación es imprimir cuadros competentes para comprender e implementar los principios de la cadera en la compañía», dijo Yassierli en su declaración, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Yakarta, además, este esfuerzo también tiene como objetivo fortalecer una relación laboral armoniosa, con un enfoque en los valores de Pancasila, el principio de parentesco, cooperación mutua y deliberaciones.

Leer también: Prabowo mostró la compilación del discurso del presidente sobre Pancasila, de Soekarno a Jokowi



El Menaker también espera que la capacitación de cadera pueda cerrar la comunicación entre trabajadores, empleadores y el gobierno (tripartito), así como alentar el diálogo social saludable para aumentar la productividad y el bien mutuo.

Yassierli enfatizó, esto también está en línea con el Movimiento Nacional de Productividad (GPN) iniciado por el Ministerio de Manpower, como la clave para lograr el progreso y el bienestar económico de la comunidad.

Leer también: Los residentes fomentados de Lapas Cibinong Gembleng se convirtieron en técnicos, para provisiones después de la forma gratuita



«Los cuadros capacitados pueden comprender los principios, principios y valores de Pancasila, serán la punta de lanza en la creación de relaciones laborales productivas», dijo Yassierli.

Explicó, en esta capacitación, los participantes estudiarían y discutirían varios aspectos de las relaciones industriales, incluida la gestión de conflictos, la creación de diálogo social, negociaciones más efectivas y fortaleciendo las posiciones de trabajo en un marco sostenible.

«Espero que los alumnos de cadera puedan absorber los valores industriales basados ​​en pancasila, dominar las habilidades de diálogo social y tener la capacidad de iniciar programas de productividad en sus respectivos entornos de trabajo», dijo.

Del mismo modo, el Director General de Relaciones Industriales y el Desarrollo de la Seguridad Social del Ministerio de Manpower (PHI-JSK) del Ministerio de Manpower, dijo Indah Anggoro Putri, a través de las relaciones industriales que están en línea con los valores de Pancasila, la GPN puede realizarse de manera óptima para aumentar la competencia, expandir el empleo y crear una inversión de la inversión que es conductiva al progreso de Indonesia.

«Los participantes en el cuarto y quinto capacitación de cuadros en el marco de GPN asistieron 200 personas. Constando 40 elementos de gobierno; 80 personas de empleadores; y 80 sindicatos/sindicatos», dijo.