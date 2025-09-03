Establecer comunicación tripartita, Menaker celebra la capacitación de relaciones industriales de Pancasila


VIVAMinistro de mano de obra, Yassierli decir, capacitación Basado en recursos humanos (recursos humanos) Relaciones industriales Pancasila (Cadera), tiene como objetivo imprimir individuos competentes.

«El objetivo principal de esta capacitación es imprimir cuadros competentes para comprender e implementar los principios de la cadera en la compañía», dijo Yassierli en su declaración, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Yakarta, además, este esfuerzo también tiene como objetivo fortalecer una relación laboral armoniosa, con un enfoque en los valores de Pancasila, el principio de parentesco, cooperación mutua y deliberaciones.

El Menaker también espera que la capacitación de cadera pueda cerrar la comunicación entre trabajadores, empleadores y el gobierno (tripartito), así como alentar el diálogo social saludable para aumentar la productividad y el bien mutuo.

Yassierli enfatizó, esto también está en línea con el Movimiento Nacional de Productividad (GPN) iniciado por el Ministerio de Manpower, como la clave para lograr el progreso y el bienestar económico de la comunidad.

«Los cuadros capacitados pueden comprender los principios, principios y valores de Pancasila, serán la punta de lanza en la creación de relaciones laborales productivas», dijo Yassierli.

Explicó, en esta capacitación, los participantes estudiarían y discutirían varios aspectos de las relaciones industriales, incluida la gestión de conflictos, la creación de diálogo social, negociaciones más efectivas y fortaleciendo las posiciones de trabajo en un marco sostenible.

«Espero que los alumnos de cadera puedan absorber los valores industriales basados ​​en pancasila, dominar las habilidades de diálogo social y tener la capacidad de iniciar programas de productividad en sus respectivos entornos de trabajo», dijo.

Del mismo modo, el Director General de Relaciones Industriales y el Desarrollo de la Seguridad Social del Ministerio de Manpower (PHI-JSK) del Ministerio de Manpower, dijo Indah Anggoro Putri, a través de las relaciones industriales que están en línea con los valores de Pancasila, la GPN puede realizarse de manera óptima para aumentar la competencia, expandir el empleo y crear una inversión de la inversión que es conductiva al progreso de Indonesia.

«Los participantes en el cuarto y quinto capacitación de cuadros en el marco de GPN asistieron 200 personas. Constando 40 elementos de gobierno; 80 personas de empleadores; y 80 sindicatos/sindicatos», dijo.

