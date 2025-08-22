Estabilización de precios, el DPR solicitó abundantes reservas de arroz RI para verse rápidamente en el mercado

Yakarta, Viva – Fenómeno contradictorio en el mercado arroz National está en el centro de atención hoy. Porque, por un lado, Indonesia registró la historia con los logros de un stock de arroz nacional muy abundante, pero al mismo tiempo, precio Rice en realidad experimentó un aumento que la comunidad sintió directamente.

Leer también: Precios del oro de hoy 22 de agosto de 2025: Antam Kinclong Products, Global Sin cambios



Debido a ese miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes, VI M Sarmuji, solicitó que el Gobierno y Bulog deben ser más agresivos para garantizar la distribución del arroz desde el almacén al mercado funcionan rápido, precisamente y uniformemente. Mecanismo operaciones de mercado Debe ampliarse, especialmente a áreas con altas tendencias de precios, por lo que las reservas nacionales de arroz realmente tienen un impacto positivo en la estabilidad de los precios.

«Nuestra acción de arroz hace historia, pero existe una contradicción cuando el precio permanece arriba. Las acciones abundantes no solo deben ser un número en el almacén, sino que se debe verter inmediatamente al mercado para reducir los precios», dijo Sarmuji, quien también es el presidente del Partido Golkar de la Facción del Parliament de la Indonesia, en Jakarta, viernes 2225.

Leer también: El precio del chile y las cebollas disminuye a pesar de que el arroz y la carne aumentan, revise la lista





Secretario General del Partido Golkar DPP Muhammad Sarmuji

Refiriéndose a los datos de Bulog Perum, las acciones nacionales de arroz de Indonesia alcanzaron 4,251,259 toneladas, que consisten en reservas gubernamentales alrededor de 4,237,120 toneladas más existencias comerciales de alrededor de 14,139 toneladas. Esta figura es el mayor logro en la historia del bulog desde que se fundó en 1969, y estableció un registro de reserva alimento nacional.

Leer también: El auto clásico de Volkswagen se vende a precios fantásticos



«La disponibilidad de alimentos es una cosa, la asequibilidad del precio es otra cosa. Ambos deben ir de la mano para que las personas estén protegidas», dijo.

Hervió, la clave está en la aceleración de la distribución. No permita que este registro de reserva de alimentos solo se registre en el informe, pero la gente todavía está gritando debido al alto precio del arroz. Bulog tiene la capacidad y el instrumento, la vida acelerada y maximizada.

«Este impulso debe ser utilizado. No dejes que la comunidad confundiera con la ironía: abundante arroz en el almacén, pero costoso en el mercado», dijo.

Con las reservas de arroz más grandes en esta historia, según el Secretario General del Partido Golkar, el gobierno tiene una oportunidad de oro para mostrar la gravedad de mantener la estabilidad de los alimentos.