Estabilidad del rupia hasta que el gobierno paga deuda para hacer que las reservas de divisas indonesias sean de julio de 2025

Yakarta, Viva – Banco Indonesia tomar notas, posición reservas de divisas Indonesia a fines de julio de 2025 mantuvo un alto en US $ 152.0 mil millones. Aunque se cayó ligeramente de la posición a fines de junio de 2025 de US $ 152.6 mil millones.

Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación de BI Ramdan Denny Prakoso, la disminución fue influenciada por el pago Deuda Gobierno en el extranjero y política de estabilizar los tipos de cambio de Rupiah.

«En respuesta al banco Indonesia al tratar la incertidumbre de los mercados financieros mundiales que siguen siendo altos», dijo Ramdan a partir de su declaración, el jueves 7 de agosto de 2025.

Dijo que el puesto de reserva de divisas a fines de julio de 2025 era equivalente a financiar 6.3 meses importar o 6.2 meses de importación y pago de la deuda extranjera del gobierno. Y está por encima de los estándares internacionales de adecuación durante unos 3 meses de importación.

Ilustración de reservas de divisas, deuda extranjera, capital extranjero y divisas. Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

«Bank Indonesia evalúa que las reservas de divisas pueden apoyar la resistencia de los sectores externos y mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero», agregó.

Dijo que, en el futuro, el Banco Indonesia considera reservas de divisas adecuadas para apoyar la resiliencia del sector externo de acuerdo con las perspectivas de exportación mantenidas, el saldo de capital y las transacciones financieras que se predice que continuarán registrando un excedente. Y la percepción positiva de los inversores de las perspectivas de la economía nacional y los atractivos rendimientos de la inversión.

Jefe del Departamento de Comunicación de BI, Ramdan Denny Prakoso

«El banco Indonesia continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la seguridad externa para mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible», dijo.