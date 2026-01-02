Estabilidad de precios, Bulog apunta a la distribución de 1,5 millones de toneladas de arroz SPHP en 2026

Jacarta – dijo la Agencia de Asuntos Logísticos objetivo distribución arroz Estabilización de la oferta y los precios Alimento (PHP) por un importe de 1,5 millones de toneladas a lo largo de 2026. Este objetivo se fijó para mantener la asequibilidad de los precios a nivel nacional.

Director Principal de Perum Logística Ahmad Rizal Ramdhani reveló que está previsto que la distribución de SPHP en 2026 se lleve a cabo durante todo el año. Esto es diferente de 2025, que se verá interrumpido durante ocho meses debido a ajustes de políticas.

«SPHP (objetivo) (en 2026) es de 1,5 millones de toneladas y está previsto a lo largo de 2026, no como ayer. Ayer fue intermitente, sólo durante los últimos ocho meses. Así que esta es la esperanza para SPHP en 2026 durante todo el año», dijo Rizal Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Explicó que Bulog ajustará el volumen de distribución de SPHP en el pico de la temporada de cosecha, especialmente en marzo, abril y agosto, para no suprimir el precio de los cereales de los agricultores en los centros de producción de arroz.

En áreas de centros de producción como Java, Sumatra, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental (NTB), dijo Rizal, los volúmenes de SPHP se reducirán. Mientras tanto, las zonas no productivas siguen recibiendo servicios con normalidad en aras de la estabilidad de la oferta de los precios nacionales del arroz.

La política de diferenciación regional tiene como objetivo evitar el exceso de oferta en el mercado local, mantener el equilibrio de la oferta y proteger los ingresos de los agricultores durante la gran cosecha para que la economía rural continúe creciendo de manera estable y poderosa.

Mientras tanto, a lo largo de 2025, Bulog registró una distribución de arroz SPHP que alcanzó las 802.939 toneladas. La distribución del arroz SPHP la lleva a cabo Bulog a través de varios puntos de venta oficiales, incluidos minoristas en los mercados populares; Cooperativa de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca; Gobierno regional a través de establecimientos de alimentación asistidos y el Movimiento de Comida Barata (GPM).

Aparte de eso, colaborando con empresas estatales (BUMN) a través de puntos de venta BUMN; agencias gubernamentales (TNI-Polri); cooperativa o GPM; Desde Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog hasta el comercio minorista moderno.

«Bueno, la distribución de SPHP específicamente este año es un poco diferente. En el pasado, la distribución de SPHP se entregaba directamente a los mayoristas para que el logro fuera mayor (pero ahora va a los quioscos minoristas y otros)», explicó Rizal.

El objetivo de distribución de arroz del SPHP este año no ha cambiado con respecto al objetivo de 2025 de alcanzar 1,5 millones de toneladas.

Se espera que, con distribución a lo largo de 2026, el SPHP se convierta en el principal instrumento de estabilización para hacer frente a las fluctuaciones de los precios del arroz, los cambios estacionales y las complejas dinámicas nacionales de suministro de alimentos que requieren la preparación de un sólido sistema logístico integrado. (Hormiga).