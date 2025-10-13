Estaban Shin Tae-yong y Prabowo, Sandy Walsh recordó las luchas de la selección nacional de Indonesia desde la primera ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026.

VIVA -bek Equipo Nacional Indonesia, Sandy Walsh recordando el recorrido del plantel de Garuda en la Clasificación Copa del Mundo 2026 desde la primera ronda hasta que terminó trágicamente a manos de Irak, compartió este momento en una publicación en su historia de Instagram.

En las fotos subidas hay fotos con el equipo, ex entrenadores. Selección Nacional de IndonesiaShin Tae-yong y el presidente Prabowo Subianto

Sandy es uno de los jugadores a los que casi siempre se convoca Clasificación para el Mundial 2026 Esto, tanto cuando la selección nacional de Indonesia estaba dirigida por Shin Tae-yong y Patrick Kluivert.

En la primera ronda, cuando la selección nacional de Indonesia aplastó a Brunei Darussalam con un marcador de 6-0, el jugador que ahora juega en Buriram jugó como mediocampista defensivo.

En la clasificación para el Mundial de 2026, Sandy Walsh contribuyó con un gol para la selección de Indonesia. Creó esto cuando Indonesia empató 1-1 con Arabia Saudita en Jeddah en la tercera ronda.

La posición de Sandy Walsh como jugador principal comenzó a cambiar lentamente con la presencia de Kevin Diks y el entrenador Patrick Kluivert. Sin embargo, con su espíritu de lucha por la selección nacional de Indonesia, siempre hace todo lo posible cuando juega.

En total, Sandy Walsh registró 14 apariciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática con un marcador de un gol, 1 asistencia y 651 minutos jugados.

Por otro lado, la selección indonesia seguramente no podrá clasificarse para el Mundial de 2026 después de perder dos veces en la cuarta ronda ante Arabia Saudita e Irak. Esta derrota significa que Indonesia seguramente estará al final de la clasificación con 0 puntos.