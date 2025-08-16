Estaba tan devastado de perder el Alpa, el niño y el esposo se desmayaron hasta que se instaló la manguera de oxígeno

Yakarta, Viva – La partida de Nina Carolina alias MPOK ALPA Tan profundo dolor para muchas personas, especialmente la familia. No unos pocos se sorprendieron por la muerte del comediante, porque hasta ahora el fallecido cubrió la enfermedad sufría del público y actuó como una persona sana.

MPOK ALPA fue enterrado de inmediato el mismo día cuando murió, el viernes 15 de agosto de 2025. Hue de tristeza irradiaba a los dolientes, incluidos el esposo y los hijos de MPOK ALPA. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

En varios videos compartidos por las cuentas de Instagram @nyinyir_update_officialHay una triste visión en la que el niño y el esposo de MPOK Alpa hasta que se desmayaron para que perdiera a la persona que realmente aman.

MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

En el primer video subido, la primera hija de MPOK ALPA, Sherly, pareció desmayarse y caerse entre las multitudes de los dolientes que vinieron.

No menos desgarrador, después del funeral del difunto, el esposo de MPOK Alpa, Aji Darmaji, también se desmayó inmediatamente hasta que se instaló una manguera de oxígeno.

«¡Triste! Qué devastado por el niño y el esposo de MPOK ALPA no solo usan una manguera de oxígeno, incluso hasta el punto de desmayarse inconscientemente que ha muerto», escribió la cuenta acompañó la carga de video, citado el domingo 17 de agosto de 2025.

Los ciudadanos también fueron tocados para ver esta visión desgarradora. Acudieron en masa para llenar la columna de comentarios, con una variedad de opiniones.

«Su esposo Sampek Pilet», dijo los internautas.

«Oh Allah, a pesar de que solo son 38 … Podemos vivir una vida saludable … no solo para ti … sino también para las personas en casa … pero el nombre de la muerte ya es Qodarullah Huh … pero el tipo de enfermedad es Inshaallah puede ser evitado/reducido por los esfuerzos de la vida saludable … con suerte, las madres siempre son urgentemente urgentemente urgentes

«Su nyesekknya hasta aquí. El esposo y la esposa que acompañaron fielmente cuando era difícil ser feliz. Que Allah se encuentre más tarde Mpok Alfa con su esposo en el paraíso de Dios», dijo el ciudadano.