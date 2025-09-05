Estaba Kylian Mbappe cuando el equipo nacional indonesio destruyó Taiwán

VIVA – Reloj de marc Robar la atención cuando Equipo nacional Indonesia venció a Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, viernes 5 de septiembre de 2025. El mediocampista naturalizado no solo parecía dominante en el centro del campo, sino que también anotó hermosos goles más estilo de celebración Kylian Mbappe.

El regreso de Klok al equipo de Garuda está en lo más destacado. Después de estar ausente durante más de un año y medio, Patrick Kluivert lo confió nuevamente para escoltar el centro del campo con Nathan Tjoe-A-On. El fideicomiso fue pagado de inmediato a fondo.

Desde los primeros minutos, Klok se convirtió en un juego de motocicletas. Mantiene el ritmo, regula el tempo, así como un contrapeso para atacar. Su papel hizo que Egy Maulana Vikri, Eliano Reijnders y Beckham Putra fueran más libres para apoyar al Ramadán Sananta en el frente.

El pico de rendimiento nació en el minuto 33. A partir del movimiento de Egy en el lado izquierdo, la pelota fue enviada a Klok, quien vino de la segunda línea. Sin dudarlo, disparó una fuerte patada de larga distancia al polo lejano. La pelota se dio la vuelta, el portero de Taiwán, Huang Chiu Lin, no pudo despedirlo.

La celebración de Klok inmediatamente llamó la atención. Se dobló los brazos sobre su pecho mientras miraba las gradas de la audiencia: la riqueza icónica de Mbappe que a menudo fue realizada por la estrella del Real Madrid y el equipo nacional francés.

Kluivert no dudó en mantener a Klok en el campo casi durante todo el juego. Incluso en la segunda mitad, Klok tuvo un dúo con Thom Haye cuando el centro del campo experimentó rotación.

El partido contra Taiwán realmente se convirtió en la etapa de regreso perfecta para Klok. Regresó al equipo nacional con una contribución real: objetivos, roles vitales y celebración de clase mundial.