



Inglaterra, VIVA – Estación primera división 2025/26 trae cambios importantes en el calendario del período día del boxeo. A diferencia de la larga tradición de celebrar muchos partidos el 26 de diciembre, esta temporada solo hay un partido programado para ese día: Manchester United vs Newcastle United.

Esta decisión no se debió a una falta de interés del club o de los espectadores, sino más bien a la determinación de aliviar la apretada agenda de competiciones nacionales e internacionales.

Varios factores principales están detrás de la reducción en el número de partidos del Boxing Day esta temporada:

1. Presión del calendario competitivo

Según lo informado por el sitio web oficial de la Premier League, la expansión de los torneos de clubes europeos (incluidos los cambios en el formato de la Liga de Campeones y otras competiciones de la UEFA) significa que se deben albergar más partidos dentro de la misma temporada. Como resultado, la Premier League sólo tiene 33 fines de semana de partidos para completar todo el calendario de la liga, un número menor que en el pasado.

2. Obligaciones contractuales de transmisión y cronograma de fin de semana

La liga tiene contratos de derechos de transmisión y obligaciones para jugar la mayoría de los juegos en fines de semana festivos, como sábados y domingos, que son horarios privilegiados para locutores y espectadores. Esto hace que el número de espacios disponibles el 26 de diciembre sea más limitado porque ese día cae en un día laborable (viernes).

3. Prioridad de recuperación del jugador

La Premier League ha fijado la norma de que los clubes no pueden volver a jugar en un periodo inferior a 60 horas entre dos partidos. Por lo tanto, reducir la cantidad de juegos en el Boxing Day ayuda a que los jugadores tengan un descanso más merecido en medio de una apretada agenda invernal.

Página siguiente Varias reacciones de los fans Las respuestas de los fans a esta decisión fueron bastante variadas. Algunos fanáticos sienten que la tradición del Boxing Day se ha "perdido", mientras que otros lo ven como una oportunidad para pasar tiempo con la familia sin la presión de una apretada agenda de fútbol.









