PorcelanaViva – China acaba de introducir un dron de chorro sofisticado que puede despegar y aterrizar vertical o verticalmente despegue y aterrizando (Vtol). Esta tecnología permite que los aviones no tripulados operen desde la plataforma de buques de guerra sin necesidad de una pista larga.

Esta tecnología nació del reino militarPero el potencial puede extenderse a futuros vehículos, incluido el automóvil. En la actualidad, se están desarrollando conceptos similares para coche volador (Evtol) que se predice que cambiará la forma en que las personas viajan en las zonas urbanas.

Reportado Viva Automotive de SCMPEl lunes 18 de agosto de 2025, el Jet Drone hecho en China fue diseñado por el Equipo de Investigación de la Universidad de Behang en Beijing. Combinan la capacidad de volar verticalmente con altas velocidades de crucero. En el último informe científico, este dron se llama mucho más rápido que otros drones VTOL existentes.

Si se atrae al mundo automotriz, el principio de VTOL es similar a la investigación eléctrica VTOL (EVTOL) en las que trabaja compañías globales como Hyundai, Toyota, a las nuevas empresas automotrices. La diferencia es que esta versión automotriz de los vehículos civiles usa electricidad, más ecológica y dirigida al transporte diario, no a las operaciones militares.

Imagínese, algún día la comunidad ya no estará atrapada en el tráfico durante horas. Los autos voladores o los taxis aéreos pueden despegar del techo del edificio o un pequeño estacionamiento, luego aterrizar en la ubicación del destino sin la molestia de encontrar una carretera.

La presencia de este dron de avión VTOL chino muestra que la tecnología es lo suficientemente madura como para usarse a gran escala, aunque por ahora solo en el campo militar. Al igual que el GPS, que se creó originalmente para fines de guerra, se convirtió gradualmente en una característica obligatoria en los automóviles modernos.

La tasa de observadores, este tipo de investigación ayudará a alentar a la industria automotriz a que se tomen más en serio el trabajo en vehículos aéreos. Los autos voladores que solo se consideraban fantasía, ahora comienzan a ver el camino. Las empresas automotrices compiten para presentar prototipos, y no es imposible que algún día este tipo de vehículo esté presente en la carretera, o más bien, en «Jalan Langit».

En otras palabras, lo que los ingenieros chinos ahora hacen en el ejército pueden ser una puerta de apertura para el futuro del transporte civil más eficiente, rápido y libre.