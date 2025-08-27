Esta tecnología financiera digital alienta a millones de ciudadanos a ingresar a la economía moderna

Yakarta, Viva – Después de 15 años de servir público Grasal en más de 50 mil pueblos, Amartha se subió oficialmente obteniendo un permiso de dinero electrónico de Banco Indonesia.

Empresa de tecnología finanzas Esta comunidad ahora se transforma en Amartha Financial (PT Amartha Financial Group y sus subsidiarias).

La fundadora y CEO de AMARTHA, Andi Taufan Garuda Putra, dijo que la presencia de Amartha Financial era un nuevo capítulo para expandir los servicios financieros digitales en la aldea. Según él, el potencial económico de las comunidades rurales es muy grande, pero no se ha utilizado de manera óptima.

«A través de Amartha Financial, ahora presentamos servicios financieros digitales más completos, específicamente diseñados para las necesidades de las comunidades rurales para fomentar la inclusión financiera e desencadenar el crecimiento económico regional. Todos los servicios financieros de Amartha se pueden acceder a través de la aplicación Amarthafin, lo que facilita que los usuarios realicen pagos, inversiones, acceso de capital», se puede acceder a Taufan, según dijo el miércoles 26 de agosto, 2025.

Amartha Financial presenta una variedad de características, que van desde la canalización de Zakat, Agencia, PPOB, hasta el espacio para inversor para financiar Umkm en el área con el rendimiento apropiado. Hasta ahora, Amartha ha apoyado a más de 3.3 millones de MIPYME en varias regiones de Indonesia.

El apoyo también vino de Bank Indonesia. Jefe del Departamento de Economía Financiera inclusive y Bi Green, Anastuty K, enfatizó la importancia de la inclusión financiera, especialmente para los grupos estratégicos en las zonas rurales.

«El banco Indonesia siempre apoyará los esfuerzos para las finanzas nacionales a nivel nacional a través de los pasos de políticas y la implementación de programas de educación de inclusión financiera dirigida a grupos estratégicos, incluidas las mujeres», dijo Anastuty.

Con la legalidad y la plena supervisión de los reguladores, se espera que Amartha Financial sea un puente entre la comunidad de la aldea y los inversores nacionales y globales. Rudiantara, presidenta comisionada Amartha Financial, evaluó que las innovaciones desarrolladas por Amartha Financial fueron una de las claves para la aceleración de la inclusión financiera en las regiones.

Según él, una de las claves para el éxito de Amartha es una buena gobernanza combinada con la innovación para permitir que las empresas continúen creciendo.

«Amartha demuestra que se puede alcanzar el crecimiento empresarial sostenible con integridad, al tiempo que proporciona beneficios concretos para la comunidad», dijo Rudiantara.