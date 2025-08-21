Esta tecnología avanzada es secretamente un escudo del 80 aniversario de la República de Indonesia.

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la República de Indonesia (República de Indonesia) en el Palacio de Merdeka, Central Yakarta, el 17 de agosto de 2025 se celebró con éxito sin obstáculos en términos de redes de telecomunicaciones.

Este éxito es una prueba clara del compromiso de PT Telkom Access (Telkom Access), una subsidiaria de PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) que se dedica al campo de proveedores de infraestructura de red de telecomunicaciones confiables y de calidad, respalda el funcionamiento suave de una agenda estatal a escala nacional.

Desde la fase de preparación para la implementación, el acceso de Telkom a PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) mueve todo lo que la red permanece estable. Durante el evento, todos los servicios proporcionados en siete ubicaciones principales se ejecutan de manera óptima.

El director de operación de Telkom, Ambari Association, que este éxito es una prueba clara de la consistencia de la Compañía para apoyar la agenda nacional.

Según él, una red confiable es muy crucial porque es utilizada por varias partes, como el gobierno y los medios de comunicación que transmiten la agenda estatal.

«La mitigación de riesgos está preparada para garantizar que el servicio funcione sin problemas al preparar una red de copia de seguridad activa y un equipo técnico de alerta completa antes y durante la actividad», dijo, a través de su declaración oficial, el jueves 21 de agosto de 2025.

Un total de 25 técnicos del equipo de construcción y negocios, gobierno, empresa y servicios (BGE) del área central de Yakarta se desplegaron directamente a puntos estratégicos, incluido el área del palacio, y entre, a Monas.

Realizan monitoreo en tiempo real para garantizar la calidad del servicio, así como anticipando perturbaciones potenciales.

Tecnología Usado incluye el interruptor L2 (L2SW), ONT Enterprise, Premium ONT y Amplificador de señal, completo con reservas de dispositivos (copia de seguridad L2SW) que están listas para estar activas automáticamente si el dispositivo principal está limitado.

Los esfuerzos para asegurar redes realizadas por Telkom Access demostraron ser un factor vital, especialmente para garantizar el funcionamiento suave de la ceremonia de la bandera desde el palacio hasta los monas, así como la cobertura de los medios nacionales e internacionales.

Con la preparación y confiabilidad de la infraestructura digital propiedad, Telkom Access logró mantener una serie de conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia para continuar sin obstáculos con la conectividad.