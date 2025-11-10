Esta sofisticada cámara para detectar coches robados fue descontinuada por motivos de privacidad

Estados Unidos, VIVA – Tecnología creado para hacer la vida más fácil, pero a menudo crea nuevos problemas. Esto lo están viviendo ahora dos ciudades del estado de Washington, Estados Unidos, luego de que el tribunal dictaminara que la grabación cámara El seguimiento de vehículos en bandada se clasifica como datos públicos. Este fallo llevó a los gobiernos de las ciudades de Sedro-Woolley y Stanwood a desactivar inmediatamente todo el sistema de cámaras en el que anteriormente confiaban para la seguridad vial.

Inicialmente, las cámaras Flock eran conocidas como una herramienta para hacer cumplir la ley. Este dispositivo es capaz de reconocer las matrículas de los vehículos, el color de la carrocería e incluso registrar quién está sentado al volante. El objetivo es simple: ayudar a la policía a rastrear vehículos. robado o que estén involucrados en casos penales.

Sin embargo, más tarde se reveló que esta cámara no sólo grababa móvil-Coches sospechosos, pero todos los vehículos que pasan sin excepción. Esto luego generó preocupación pública sobre posibles violaciones de la privacidad.

Como se informó VIVA Automotriz de CarscoopsEl lunes 10 de noviembre de 2025, esta historia comenzó cuando un residente de Oregón llamado José Rodríguez solicitó acceso a las imágenes de la cámara de Flock. Quiere explorar hasta qué punto el gobierno monitorea la sociedad. La solicitud fue rechazada por las dos ciudades, hasta que finalmente fue llevada a los tribunales.

La jueza Elizabeth Yost Neidzwski dictaminó entonces que los datos recopilados por las cámaras constituían registros públicos y debían divulgarse en virtud de la Ley de Registros Públicos. Tan pronto como se conoció la decisión, las dos ciudades inmediatamente entraron en pánico y apagaron todo el sistema de cámaras para evitar el riesgo de que se difundieran los datos de sus ciudadanos.

Rodríguez cree que una tecnología como esta tiene el potencial de violar los derechos de privacidad de muchas personas. «La cámara toma fotografías de todos los vehículos de forma indiscriminada. En mi opinión, eso está mal», afirmó.

Irónicamente, el mismo argumento fue utilizado por el gobierno de la ciudad para rechazar la solicitud. Les preocupa que la grabación sea utilizada indebidamente por personas irresponsables, por ejemplo para acechar o robar datos personales.

El abogado de Rodríguez, Tim Hall, dijo que este caso abrió los ojos del público a la débil supervisión de la tecnología de monitoreo moderna. Además, se afirma que el sistema Flock es capaz de reconocer detalles del vehículo hasta cosas pequeñas como pegatinas, abolladuras en la carrocería y portaequipajes.