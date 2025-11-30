Esta profesión tiene un salario de hasta 1.800 millones de IDR al año, muchas empresas la buscan hasta 2030.

Jacarta – En medio de una rápida transformación digital, profesión datos Los científicos brillan cada vez más como uno de los trabajos más atractivos en Estados Unidos. Muchas empresas ahora están compitiendo para encontrar talentos que puedan convertir datos sin procesar en poderosas estrategias comerciales.

No pocos se atreven a pagar más de 100.000 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 1,66 mil millones por año, una cifra emocionante, ¿no es así? Pero detrás de esta tentadora oferta, hay un viaje para convertirse en uno. científico de datos De hecho, no es tan sencillo como aprender una fórmula o realizar una breve formación.

Hay un proceso largo, lleno de desafíos y lleno de oportunidades para quienes estén dispuestos a emprenderlo. Cada conjunto de datos contiene una historia, oculta en patrones, anomalías y probabilidades.

Los científicos de datos se posicionan como arquitectos silenciosos que trabajan entre bastidores, traduciendo montones de números y registros en conocimientos que pueden mover los mercados, mejorar los servicios de salud e incluso influir en la dinámica política.

Por eso esta profesión está experimentando un rápido crecimiento, como lo demuestran también los datos. «Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los científicos de datos ganan un salario medio anual de 112.590 dólares estadounidenses o alrededor de 1.860 millones de IDR al año», dice el informe. India hoyDomingo 30 de noviembre de 2025.

Curiosamente, se estima que la necesidad de estos profesionales aumentará un 36 por ciento hasta 2033, seis veces más rápido que el promedio de otras profesiones.

Sin embargo, esta profesión requiere una combinación inusual de lógica, imaginación y resistencia intelectual. La base de este viaje suele comenzar con la educación formal. Aquellos que provienen de carreras de informática, matemáticas, estadística o ciencia de datos tienen una base más sólida en probabilidad, álgebra lineal y lógica computacional.

Pero ahora la puerta está mucho más abierta. La democratización de este campo significa que la educación formal ya no es el guardián. Gracias a plataformas de aprendizaje en línea como Coursera, edX y DataCamp, cualquier persona con mucha voluntad puede aprender lenguajes de programación, estadísticas y visualización de datos desde cualquier lugar.

La capacidad de preguntar por qué aparece el patrón, qué significa y cómo puede producir cambios es más importante que simplemente obtener un diploma. En la práctica, un científico de datos no puede separarse del lenguaje de máquina.