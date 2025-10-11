Esta profesión es la clave para impulsar la economía digital de Indonesia

Jacarta – El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que funciona el mundo, creando nuevas oportunidades económicas y al mismo tiempo dando lugar al nacimiento de nuevas profesiones muy necesarias: Ingeniero de IA.

Esta profesión es la columna vertebral del desarrollo de sistemas inteligentes que pueden aumentar la eficiencia, acelerar la toma de decisiones y fomentar la innovación en todas las industrias.

Sin embargo, en medio de la rápida transformación digital global, Indonesia todavía enfrenta una gran brecha en la disponibilidad de talento en este campo.

El número de ingenieros registrados en la Asociación de Ingenieros de Indonesia (PII) solo ha llegado a unas 86.000 personas y 30.000 ingenieros profesionales.

Esta proporción equivale a 2.670 ingenieros por millón de habitantes, muy por debajo de Vietnam (9.000 por millón) y Corea del Sur (25.000 por millón).

De hecho, para apoyar el crecimiento economía digital A nivel nacional, la necesidad ideal es llegar a 10.000 ingenieros por cada millón de habitantes cada año.

Esta brecha es un recordatorio de que sin suficientes ingenieros en inteligencia artificial, Indonesia corre el riesgo de convertirse simplemente en un usuario de tecnología, y no en un creador de innovación.

En medio de la creciente necesidad de talento digital, varias empresas están cada vez más activas en brindar diversas capacitaciones en el campo de la IA, especialmente para fortalecer el ecosistema digital nacional.

Este esfuerzo es un paso importante para responder a las necesidades de la industria mediante la disponibilidad de talento competente.

Por lo tanto, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) celebró Campamento ID en la producción de talento digital listo para competir, incluida la actualización del plan de estudios para que esté en línea con las necesidades globales de la industria.

En IDCamp 2025, integrar e incorporar estratégicamente el aprendizaje de IA en el plan de estudios básico, incluidas las vías de ingeniería de software existentes.

Este año, IDCamp presenta dos nuevas clases, Ingeniero en IA y Ingeniero en IA Gen, que están diseñadas para producir una nueva generación de talentos digitales indonesios que estén listos para desarrollar soluciones de IA en el mundo real.

En la vía de Ingeniero de IA, los participantes se someterán a 440 horas de aprendizaje intensivo que se centra en el procesamiento de datos y el aprendizaje automático desde lo básico hasta lo avanzado, incluido el dominio de Python, el modelado de un extremo a otro, la evaluación y los proyectos aplicados para crear soluciones de IA/ML aplicables.

Por otro lado, el flujo Generative AI Engineer con una duración total de 456 horas enfatiza el desarrollo del aprendizaje automático utilizando TensorFlow combinado con el concepto de Large Language Models (LLM) e ingeniería rápida.